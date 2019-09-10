Собчак выступила с заявлением о второй беременности

Сами влюбленные никак не реагировали на слухи о своей личной жизни, однако после того, как Телеграм-канал Dark Cosmo (без ссылки, правда, на источник информации) сообщил, что Ксения и Константин действительно готовятся стать родителями, Собчак не выдержала и ответила журналистам.

"Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома.

Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда",

- категорично заявила Ксения.

Стоит отметить, что поверили ей далеко не все. Во-первых, В 2016 году о том, что Собчак ждет ребенка от своего супруга Максима Виторгана (с которым они развелись в июне этого года), все узнали только тогда, когда большой живот уже было не скрыть.

Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак

А во-вторых, Ксения сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, недавно теледива опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. При этом замедленная съемка дала возможность поклонникам отчетливо рассмотреть ее округлившийся животик.

А на одном из последних фото Ксении внимательные пользователи Сети обратили внимание на "поплывшую" стену как раз в районе живота Собчак.

Добавим, что Константин Богомолов по-прежнему отказывается комментировать беременность возлюбленной.