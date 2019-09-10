Вт, 10.09.2019
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Собчак выступила с заявлением о второй беременности
Не выдержала - ответила!

ФОТО: скриншот instagram.com/xenia_sobchak

В последнее время в социальных сетях активно обсуждается грядущая свадьба телеведущей и журналиста Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, назначенная, если верить СМИ, на 13 сентября, а также не утихают разговоры о беременности скандальной блондинки, которая, по мнению многих, и стала причиной столь скорого бракосочетания пары.

Сами влюбленные никак не реагировали на слухи о своей личной жизни, однако после того, как Телеграм-канал Dark Cosmo (без ссылки, правда, на источник информации) сообщил, что Ксения и Константин действительно готовятся стать родителями, Собчак не выдержала и ответила журналистам.

"Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома.

Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда",

- категорично заявила Ксения.

Стоит отметить, что поверили ей далеко не все. Во-первых, В 2016 году о том, что Собчак ждет ребенка от своего супруга Максима Виторгана (с которым они развелись в июне этого года), все узнали только тогда, когда большой живот уже было не скрыть.

Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак

А во-вторых, Ксения сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, недавно теледива опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. При этом замедленная съемка дала возможность поклонникам отчетливо рассмотреть ее округлившийся животик.

А на одном из последних фото Ксении внимательные пользователи Сети обратили внимание на "поплывшую" стену как раз в районе живота Собчак.

Добавим, что Константин Богомолов по-прежнему отказывается комментировать беременность возлюбленной.

По сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество, которое состоится уже в эту пятницу, 13 сентября, обойдется молодоженам в крупную сумму - только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).

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