Собчак выступила с заявлением о второй беременности
В последнее время в социальных сетях активно обсуждается грядущая свадьба телеведущей и журналиста Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, назначенная, если верить СМИ, на 13 сентября, а также не утихают разговоры о беременности скандальной блондинки, которая, по мнению многих, и стала причиной столь скорого бракосочетания пары.
Сами влюбленные никак не реагировали на слухи о своей личной жизни, однако после того, как Телеграм-канал Dark Cosmo (без ссылки, правда, на источник информации) сообщил, что Ксения и Константин действительно готовятся стать родителями, Собчак не выдержала и ответила журналистам.
"Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома.
Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто - это неправда",
- категорично заявила Ксения.
Стоит отметить, что поверили ей далеко не все. Во-первых, В 2016 году о том, что Собчак ждет ребенка от своего супруга Максима Виторгана (с которым они развелись в июне этого года), все узнали только тогда, когда большой живот уже было не скрыть.
Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак
А во-вторых, Ксения сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, недавно теледива опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. При этом замедленная съемка дала возможность поклонникам отчетливо рассмотреть ее округлившийся животик.
А на одном из последних фото Ксении внимательные пользователи Сети обратили внимание на "поплывшую" стену как раз в районе живота Собчак.
Добавим, что Константин Богомолов по-прежнему отказывается комментировать беременность возлюбленной.
По сообщениям российских СМИ, масштабное свадебное торжество, которое состоится уже в эту пятницу, 13 сентября, обойдется молодоженам в крупную сумму - только на застолье они планируют потратить, по примерным подсчетам, около 12 миллионов рублей (более 165 тыс. евро).