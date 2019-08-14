"Ловлю счастье": в Сети обсуждают новое доказательство беременности Собчак

В последнее время как в прессе, так и в социальных сетях муссируются слухи о беременности и грядущей свадьбе Ксении и Константина. Причем Собчак сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, накануне она опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. Замедленная съемка дала возможность поклонникам теледивы рассмотреть ее округлившийся животик.

"Ловлю счастье", - коротко, но многозначительно подписала Ксения эти кадры, которые многие сочли очередным доказательством того, что она ждет ребенка.

Напомним, на прошлой неделе Собчак и Богомолов вместе побывали на премьере нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", которая состоялась в Москве. После этого выхода в свет скандально известный блогер Лена Миро сообщила, что Собчак ждет ребенка.

Кроме того, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что уже через месяц, 13 сентября, Ксения и Константин сыграют свадьбу.

Многие пользователи Сети, сопоставив эту информацию, поспешили сделать вывод, что скорая свадьба напрямую связана с беременностью Собчак.

При этом сами влюбленные никак не комментируют ни одни, ни другие слухи.