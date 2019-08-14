Ср, 14.08.2019
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"Ловлю счастье": в Сети обсуждают новое доказательство беременности Собчак
Таки да?

ФОТО: скриншот instagram.com/xenia_sobchak

37-летняя российская телеведущая и журналист Ксения Собчак отправилась в отпуск со своим новым возлюбленным - 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Пара отдыхает в Италии, и Ксения активно делится с поклонниками кадрами, на которых демонстрирует, как наслаждается отдыхом в компании любимого мужчины.

В последнее время как в прессе, так и в социальных сетях муссируются слухи о беременности и грядущей свадьбе Ксении и Константина. Причем Собчак сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, накануне она опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. Замедленная съемка дала возможность поклонникам теледивы рассмотреть ее округлившийся животик.

"Ловлю счастье", - коротко, но многозначительно подписала Ксения эти кадры, которые многие сочли очередным доказательством того, что она ждет ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ловлю счастье ❤️ in @yanadress ❤️

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Напомним, на прошлой неделе Собчак и Богомолов вместе побывали на премьере нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", которая состоялась в Москве. После этого выхода в свет скандально известный блогер Лена Миро сообщила, что Собчак ждет ребенка.

Кроме того, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что уже через месяц, 13 сентября, Ксения и Константин сыграют свадьбу.

Многие пользователи Сети, сопоставив эту информацию, поспешили сделать вывод, что скорая свадьба напрямую связана с беременностью Собчак.

При этом сами влюбленные никак не комментируют ни одни, ни другие слухи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полный вперед!

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Галерея: Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак

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