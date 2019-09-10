Вт, 10.09.2019
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Видео: Миллионер купил свидание с Анной Семенович

Анна Семенович

ФОТО: скриншот видео

Популярная российская певица Анна Семенович стала гостьей программы "Вечернее шоу" с Аллой Довлатовой на "Русском радио".  В интервью обладательница пышного бюста призналась, что некий миллионер приобрел возможность пойти с ней на свидание. 

Певица рассказала, что она стала "почетным лотом" в аукционе, который проходит в рамках программы "Экология". 

"Был такой лот "Ужин со звездой" и в этом году эту миссию несла я", - пояснила Анна.

Семенович не знает, кто купил возможность ужина с ней. Но этот человек заплатил много денег. Вырученные средства пойдут на спасение вымирающих видов животных -  амурских тигров и дальневосточных леопардов. 

Звезда подчеркнула, что она пойдет на ужин в брючном костюме и без декольте.

Гостьи эфира напомнили, что Анна до сих пор не замужем и возможно ужин получит продолжение. 

Алла Довлатова попросила пообщаться с ней по телефону и рассказать, что это за таинственный миллионер. Кроме того, она узнала, какими качествами должен обладать мужчина, который бы стал избранником певицы. 

"Он должен быть не женат, хорош собой, обладать чувством юмора и любить амурских тигров", - отметила Анна. 

Имя миллионера не раскрывается, но гостьи отметили, что он среднего возраста, носит очки и достаточно высок. Также мужчина произвел впечатление очень щедрого человека, а сумма за лот была в три раза больше, чем год назад. 

Ранее Анна Семенович собралась исцелять мужчин своей пышной грудью

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