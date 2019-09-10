Видео: Миллионер купил свидание с Анной Семенович

Певица рассказала, что она стала "почетным лотом" в аукционе, который проходит в рамках программы "Экология".

"Был такой лот "Ужин со звездой" и в этом году эту миссию несла я", - пояснила Анна.

Семенович не знает, кто купил возможность ужина с ней. Но этот человек заплатил много денег. Вырученные средства пойдут на спасение вымирающих видов животных - амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Звезда подчеркнула, что она пойдет на ужин в брючном костюме и без декольте.

Гостьи эфира напомнили, что Анна до сих пор не замужем и возможно ужин получит продолжение.

Алла Довлатова попросила пообщаться с ней по телефону и рассказать, что это за таинственный миллионер. Кроме того, она узнала, какими качествами должен обладать мужчина, который бы стал избранником певицы.

"Он должен быть не женат, хорош собой, обладать чувством юмора и любить амурских тигров", - отметила Анна.