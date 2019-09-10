Видео: Миллионер купил свидание с Анной Семенович

Популярная российская певица Анна Семенович стала гостьей программы "Вечернее шоу" с Аллой Довлатовой на "Русском радио". В интервью обладательница пышного бюста призналась, что некий миллионер приобрел возможность пойти с ней на свидание.
Певица рассказала, что она стала "почетным лотом" в аукционе, который проходит в рамках программы "Экология".
"Был такой лот "Ужин со звездой" и в этом году эту миссию несла я", - пояснила Анна.
Семенович не знает, кто купил возможность ужина с ней. Но этот человек заплатил много денег. Вырученные средства пойдут на спасение вымирающих видов животных - амурских тигров и дальневосточных леопардов.
Звезда подчеркнула, что она пойдет на ужин в брючном костюме и без декольте.
Гостьи эфира напомнили, что Анна до сих пор не замужем и возможно ужин получит продолжение.
Алла Довлатова попросила пообщаться с ней по телефону и рассказать, что это за таинственный миллионер. Кроме того, она узнала, какими качествами должен обладать мужчина, который бы стал избранником певицы.
"Он должен быть не женат, хорош собой, обладать чувством юмора и любить амурских тигров", - отметила Анна.
Имя миллионера не раскрывается, но гостьи отметили, что он среднего возраста, носит очки и достаточно высок. Также мужчина произвел впечатление очень щедрого человека, а сумма за лот была в три раза больше, чем год назад.