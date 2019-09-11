"Бойкотировать концерты": Лоза осудил выступление пьяного Билана. Звёзды вступились за коллегу

Напомним, накануне в СМИ разразился скандал по поводу выступления Димы Билана на дне города Самары. Артист вышел на сцену пьяным. Дима Билан в свою очередь на следующий день принёс извинения жителям Самары. Он пообещал подарить городу свой бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения в одну из местных больниц.

По словам Лозы, этот поступок Билана является проявлением неуважения к публике. Билан также нарушил негласное правило любого исполнителя: ни в коем случае не выходить на сцену в нетрезвым.

"Это, конечно, его жизнь. Его поступки. Он за них и отвечает. Но Дима проявил неуважение к людям", — приводят слова Юрия Teleprogramma.pro.

В качестве примера музыкант поставил шахтёров: они не спускаются в шахту пьяными, потому как это просто очень рискованно. Именно так они проявляют уважение к своей профессии. Также у пьяных людей нарушается мелкая моторика и хорошо свою работу они выполнять уже не могут.

Согласно словам Лозы, артист тоже должен быть ответственным перед работой: выпив он не сможет также первоклассно дать выступление перед людьми.

"Осадочек даже после извинений Билана всё равно останется. Он подвёл зрителя, проявил к нему неуважение. Если он ещё раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана", — отметил Лоза.

Русский TVNET рассказывал, что за певца ранее вступился ряд артистов. Артиста поддержали коллеги Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Анна Семенович, Наталья Подольская, Зара, Анита Цой, Игорь Крутой, а также большинство его поклонников.

Не остался в стороне шоумен Никита Джигурда.

Согласно его словам, из-за тяжёлого графика гастролей артисты устают, и иногда "не исключен допинг".

"Для меня понятно состояние поп-звезд, артистов, которые востребованы и которые, естественно, на гастролях устают. Я не исключаю и допингов, я к этому лояльно отношусь. Всем известно, что многие звезды в шоу-бизнесе — секс, наркотики, рок-н-ролл", — приводит слова Джигурды РЕН ТВ.