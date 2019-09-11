Розенбаума прооперировали в онкоклинике 

Согласно словам источника агентства, исполнитель перенёс операцию по удалению опухоли.

Розенбаум был госпитализирован 1 сентября с дорсопатией позвоночника.

Летом прошлого года исполнитель Иосиф Кобзон сообщил, что Розенбаум лечится в онкологической клинике. Недавно артист отметил, что с ним все будет хорошо. Он не просил огласки в прессе, но так уж вышло.

Ранее сообщалось, что артист перенёс операцию, которая была плановой. На гастрольном графике это никак не отразится.