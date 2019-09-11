Розенбаума прооперировали в онкоклинике 

Российский музыкант Александр Розенбаум был успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
Согласно словам источника агентства, исполнитель перенёс операцию по удалению опухоли.
Розенбаум был госпитализирован 1 сентября с дорсопатией позвоночника.
Летом прошлого года исполнитель Иосиф Кобзон сообщил, что Розенбаум лечится в онкологической клинике. Недавно артист отметил, что с ним все будет хорошо. Он не просил огласки в прессе, но так уж вышло.
Ранее сообщалось, что артист перенёс операцию, которая была плановой. На гастрольном графике это никак не отразится.
Александр Розенбаум - советский и российский певец, поэт, музыкант, композитор и актёр. Его ранние композиции часто считают "блатной песней", ведь их герой - это одесский налетчик времен НЭПа. Как отмечал сам автор, он этот образ взял у Исаака Бабеля. Кроме того, ряд композиций вдохновленый работой врача. Сам свой музыкальный жанр артист считает жанром "Розенбаума".