Леонид Пашковский, журналист и рекламщик из Минска, путешествует по миру, в одиночку снимая авторскую программу о жизни в самых жестких местах планеты. Во время одной из таких поездок, Лёне удалось съездил в Синцзян – автономный регион в Китае, где проживает тюркский народ уйгуры.

Из-за ужасно несвободной обстановке в регионе в последние годы это место все больше привлекает к себе внимание СМИ и широкой общественности.

Однако из-за того, что сюда практически не пускают журналистов, информации о том, что на самом деле здесь происходит, очень мало.

В Урумчи - столицу Синцзяна, можно попасть на скоростном поезде. Это дает отличную возможность поехать через весь регион и осмотреть, как же все здесь на самом деле выглядит.

"Это были 10 часов езды по бесконечно пустой степи. Все эти тысячи километров железная дорога была обнесена забором с колючей проволокой. На протяжении всего времени пути в поезде показывали видеоролики о достижениях коммунистической партии. На выходе с вокзала меня единственного из всей толпы, как иностранца, остановили полицейские. Они переписали все данные, внимательно изучили паспорт и сфотографировали лицо", - рассказывает путешественник.

На самом деле паспорт проверили только у молодого человека потому, что местных уже давно контролируют более технологичным способом: взятием образцов ДНК и крови, а также при помощи расположенных по всему региону камер с возможностью распознавания лиц.

Желанный регион

Синцзян – это один из автономных районов на северо-западе Китая, большую часть населения которого составляют уйгуры – мусульманское этническое меньшинство, которое живет здесь уже не один век.

По происхождению уйгуры ближе к народам Центральной Азии, чем к китайцам: у них свой язык, своя культура, и исповедуют они ислам.

Уйгуры давно сталкиваются в Китае с ограничениями, в основном в сфере свободы вероисповедания. Им запретили поститься в месяц Рамадан, а также ограничили получение образования на уйгурском языке.

Уйгурские националисты заявляют, что политика Пекина в отношении региона является дискриминационной и угрожает их самобытной культурной идентичности.

Все эти события способствуют радикализации некоторых уйгуров.

Этнические уйгурские мужчины молятся в мечети во время Рамадана в городе Кашгар, провинция Синьцзян ФОТО: Reuters

За свою историю Синьцзян (ранее Восточный Туркестан) был оккупирован Китаем несколько раз.

Для Пекина этот регион всегда был проблемным, но очень желанным, ведь это важное стратегическое место на карте - через него проходит Шелковый путь, он соединяет Китай с Европой и Азией.

Более того, именно здесь сосредоточены крупнейшие запасы почти всех минеральных ресурсов, которыми на данный момент располагает Китай.

Местных жителей возмущает, что все доходы от продажи нефти и газа стекаются в столицу, как и налоговые отчисления добывающих компаний: в регионе остаются только считанные проценты.

Ситуация обострилась, когда в 2009 году в столице Синьцзяна Урумчи полиция попыталась разогнать толпу, возбужденную убийствами уйгурских рабочих в Южном Китае. Вышедшие на улицы уйгуры требовали у правительства справедливости: провести расследование убийств и наказать виновных.

Беспорядки переросли в погромы; погибли 197 человек, в основном китайцы. Власти арестовали тысячу митинговавших, по меньшей мере 30 из них были приговорены к расстрелу.

Уйгурские протестующие во время демонстрации в Урумчи ФОТО: Reuters

В ответ уйгуры перешли к терактам — примитивным, плохо организованным, но регулярным. А вскоре, стали массово примыкать к международным террористическим группировкам.

Тем не менее, по мнению многих СМИ, джихад уйгуров не интересовал. Это делалось лишь для получения опыта и навыков, которые они потом могли применять для организации терактов в Китае.

Ассимиляция и годы тишины

С 50-ых годов, с тех пор, как регион в очередной раз стал частью Китая, сюда стали переезжать очень много этнических китайцев. Правительство активно стимулирует такую миграцию и способствует смешиванию населения.

"Я общался с двумя женщинами, которые приехали сюда с севера и с юга Китая. Они сказали, что правительство им очень помогло. То есть, желающим дают какие-то льготы, помогают материально, например, с кредитованием", - рассказывает путешественнику один из жителей Синьцзяна.

"С недавних пор правительство продвигает межэтнические браки. Уйгурские девушки не хотят таких союзов, ведь этого не позволяет религия, но в случае отказа ее или ее родителей могут отправить в лагерь "перевоспитания".

Если же китайский парень женится на представительнице уйгуров, им могут подарить дом, предоставить много привилегий, а пока их ребенку не исполнится 18, он будет получать щедрое пособие".

Все эти годы информация из Синьцзяна поступала довольно скудно — после событий 2009 года во всем регионе на год отключили интернет. Некоторое время WhatsApp и Facebook были заблокированы, но вскоре ввели новые меры - за установку приложений можно было получить тюремный срок.

"После событий 2009 года все изменилось. Я помню, как ограничили время телефонных разговоров: ты мог говорить только 5 минут в день и отправлять всего 20 сообщений. Думаю, таким способом правительство пыталось за нами следить. Мы не могли напрямую говорить о том, что происходит в обществе, поэтому использовали фразы, вроде - "погода не очень" или "здесь становится жарко"", рассказывает Лёне один из уйгуров, который согласился на анонимное интервью.

Вскоре последовали строгие наказания за демонстрацию приверженности исламу. Среди прочего, под запрет попали длинные бороды, закрывающие голову женские платки, религиозное воспитание детей и даже мусульманские имена.

Тотальный контроль

В 2015 году власти КНР ввели новые правила, ограничивающие свободу передвижения уйгуров. Теперь жители Синьцзяна обязаны сдавать свои паспорта полиции "на сохранение".

У жителей в приказном порядке собирают анализы ДНК, берут образцы крови, снимают отпечатки пальцев, записывают голоса и делают 3D снимки.

Мобильный телефон при помощи переносного сканера могут в любой момент проверить на наличие запрещенной религиозной информации.

Несколько лет назад власти Китая объявили, что частные и государственные системы видеослежения с распознаванием лиц будут объединены в общую базу, которая полностью охватит все население к 2020 году. Сейчас в регионе установлено более 20 миллионов видеокамер.

ФОТО: Reuters

"Здесь практически невозможно найти кусочка улицы, который бы не просматривался и не снимался бы камерой видеонаблюдения. Камеры везде! Они висят гроздьями. Ни в один жилой двор ты не можешь попасть просто так, нужно пройти через закрытые ворота с распознавателем твоей ID-карточки и лица", - рассказывает путешественник из Минска.

Город разбит на блоки, и при переходе из одного квартала в другой каждый уйгур обязан предъявить пластиковый ID, просветить сумку, сканировать зрачок, а в некоторых случаях — отдать полицейскому для ознакомления свой телефон.

Эта же процедура ожидает их в банке, в больнице, в супермаркете и в подземном переходе.

"Самую абсурдную вещь я увидел на одной из заправок. Обычно в туалете, чтобы получить салфетку, нужно поднести руку к сканеру. Здесь для этого нужно отсканировать свое лицо и только так ты можешь вытереть руки", - рассказывает путешествующий по региону трэвел-блогер.

Однако на этом футуристические сцены, взятые будто из сериала "Черное зеркало", не заканчиваются. Еще пять лет назад в Китае было анонсировано введение баллов лояльности, официально именуемых "системой социальных кредитов".

Как именно они работают, кажется, никто толком не знает. Однако известно, что рейтинги рассчитываются исходя из всей информации, которой государству удается собрать о гражданине.

"На результат влияют банковские задолженности, дорожные штрафы, предосудительное поведение онлайн (включая "неправильный" шопинг) и курение в общественных местах.

Очки можно поднять, став донором крови, приняв участие в благотворительном проекте или написав оду Коммунистической партии. Но их также легко потерять — для этого достаточно слишком много играть в видеоигры или слишком часто ходить в мечеть; принимаются в расчет и поездки в неспокойные регионы, и зафиксированное видеокамерой общение с нежелательными лицами.

Высокие баллы позволяют снимать гостиницу без депозита, получать скидку на коммунальные услуги и меньший процент на кредит в банке. С низким баллом труднее найти работу и снять квартиру", пишет "Медуза".

Китай тебя "перевоспитает"

Первые сообщения о том, что в Китае появились лагеря для интернированных мусульман в Синьцзяне, стали поступать в 2017 году. Правительство КНР отвергает эти обвинения, утверждая, что люди приходят сюда добровольно и называют эти места "школами перевоспитания" по противодействию терроризму и религиозному экстремизму.

В августе прошлого года комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации сообщил, что в Синьцзяне в заключении находятся около миллиона уйгуров, казахов и других мусульманских меньшинств.

Местный утверждают, что в лагере можно оказаться по любому поводу - за ношение бороды, покупку сим-карты или общение с близкими из-за границы.

Цель "школ перевоспитания" - это искоренение ислама. И хотя людей туда отправляют насильно, ставка все-таки делается на не физические методы воздействия.

Например, каждую неделю "учеников" центра заставляют смотреть пропагандистские фильмы, прославляющие коммунистическую партию. Ежедневно жители должны петь песню в честь Си Цзиньпина а также гимн Китая. В случае отказа, в лучшем случае лишают еды, а в худшем - бьют.

ФОТО: Reuters

"Я жил в настоящем аду. Они связали меня, бросили в яму и обливали водой (..) Была зима и холод. Они сказали, что я предатель, что у меня двойное гражданство, что у меня долги и земля во владении",- рассказывает BBC мужчина, который провел в "школе" несколько месяцев, подчеркивая, что ни одно из обвинений не является правдой. Позже он был доставлен в другой лагерь, где ему нужно было учить китайский язык. Ему сказали, что уйти можно только после того, как он выучит 3 000 слов.

Ряд правозащитных организаций приводят доказательства, подтверждающие, что в Синьцзяне проходят репрессии против населения.

"Они объединяют расу с религией. Если ты уйгур - ты мусульманин, если ты мусульманин - у тебя есть предрасположенность к экстремизму. Поэтому мы тебя перевоспитаем, переучим, пока эта предрасположенность не проявилась", - подытоживает мужчина-уйгур, у которого блогеру удалось взять анонимное интервью.

В конце июля этого года 22 страны Запада обратились в Совет ООН по правам человека с обратной просьбой, призвав Китай прекратить массовые задержания этнических уйгуров и мусульман в Синьцзяне. В их числе — все три страны Балтии, включая Латвию, сообщает LETA.

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