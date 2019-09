В прошлом году на @meduzapro вышел сильнейший материал, рассказывающий о том, как Синьцзян-Уйгурский Автономный Район в Китае (где живут уйгуры - тюркский народ, исповедующий ислам) превратили, по сути, в огромную технологичную колонию строгого режима. А около миллиона уйгур действительно посадили в лагеря. Сегодня у меня на канале вышел ролик оттуда - истории троих уйгур, в которых из первых уст вы можете услышать, что там происходит на самом деле. Ссылка в профиле. Сила в голосе.

