Рита Dакота всколыхнула Ригу: "Ура! На меня ходят не только разведенки" (Фото)

Большое интервью с Ритой на TVNET: "Мне нравится быть собой": Рита Daкoта о фанатах из Риги, любви и музыке.

Еще до начала концерта в фойе клуба выстроилась очередь в несколько сотен человек. Большинство пришедших на концерт были девушки. Кто-то пришел в сопровождении молодых людей. Из толпы вышли две бойкие красавицы и принялись раздавать всем стоящим в очереди неоновые браслеты. Как оказалось, это были представители рижского фан-клуба певицы.

"Мы просто все вместе придумали, что надо Риту как-то встретить интересно. У нас изначально идея была зажечь всем фиолетовые лампочки, как ее новая песня "Фиолет", некий флешмоб. Но фиолетовых лампочек не оказалось... Мы купили разноцветные, но все равно будет приятно...", - сказали девушки Анастасия и Татьяна.

Они добавили, что для Риту будет еще один сюрприз - коробочка из Латвии, куда поместили свои письма и пожелания каждый участник фан-клуба. Кроме того, Татьяна призналась, что именно сегодня у нее день рождения и она отмечает его на концерте любимой певицы.

Зрители были вооружены неоновыми браслетами, и вот их стали запускать в зал. На танцполе с каждой минутой становилось все теснее. Публика устала ждать и хором скандировала "Dакота, Dакота...".

На сцене были расположены барабаны, клавиши и гитарный усилитель, что говорило о том, что концерт обещает быть "живым".

ФОТО: Русский TVNET

В какую-то минуту стали появляться музыканты, послышалось вступление и на сцене появилась Рита. Сотни голосов поднялись в вверх волной приветственного гула.

Певица не ожидала такой оглушительной встречи:

"Рига, вы крутые!", - сказала певица зрителям.

Она также подчеркнула, что мама сейчас смотрит прямой эфир с концерта и читает все комментарии. Она передала привет маме и продолжила общение с публикой.

Девушка захотела узнать, кто и откуда приехал сегодня. Одна из зрительниц выкрикнула, что она из Джерси.

"Ого! Посмотрите на эту долбанутую! Надо было раньше познакомиться, я хотела витамины заказать", - пошутила Рита.

Потом она присмотрелась в толпу и разглядела парней.

"На меня не только разведенки ходят! Ура!", - воскликнула Dакота.

Оказалось, что исполнительница невероятно дружелюбна, любит пошутить, а кроме того, уважает настоящую рок-музыку.

Невероятно, но баллады, которые изначально звучали как попсовые песни, при живом исполнении стали совершенно иными, превратившись в отражение настоящей рок-музыки.

Гитарист, который параллельно играет в легендарной панк-рок группе "Тараканы" своими сочными риффами превратил эмоциональные песни в путешествие, а Рита украсила их своим удивительным вокалом.