Рита Dакота всколыхнула Ригу: "Ура! На меня ходят не только разведенки" (Фото)

В пятницу, 13 сентября, в Studio 69 выступила исполнительница Рита Dакота. Русский TVNET побывал на этом концерте и делится с вами своими впечатлениями.
Большое интервью с Ритой на TVNET: "Мне нравится быть собой": Рита Daкoта о фанатах из Риги, любви и музыке.
Еще до начала концерта в фойе клуба выстроилась очередь в несколько сотен человек. Большинство пришедших на концерт были девушки. Кто-то пришел в сопровождении молодых людей. Из толпы вышли две бойкие красавицы и принялись раздавать всем стоящим в очереди неоновые браслеты. Как оказалось, это были представители рижского фан-клуба певицы.
"Мы просто все вместе придумали, что надо Риту как-то встретить интересно. У нас изначально идея была зажечь всем фиолетовые лампочки, как ее новая песня "Фиолет", некий флешмоб. Но фиолетовых лампочек не оказалось... Мы купили разноцветные, но все равно будет приятно...", - сказали девушки Анастасия и Татьяна.
Они добавили, что для Риту будет еще один сюрприз - коробочка из Латвии, куда поместили свои письма и пожелания каждый участник фан-клуба. Кроме того, Татьяна призналась, что именно сегодня у нее день рождения и она отмечает его на концерте любимой певицы.
Зрители были вооружены неоновыми браслетами, и вот их стали запускать в зал. На танцполе с каждой минутой становилось все теснее. Публика устала ждать и хором скандировала "Dакота, Dакота...".
На сцене были расположены барабаны, клавиши и гитарный усилитель, что говорило о том, что концерт обещает быть "живым".
В какую-то минуту стали появляться музыканты, послышалось вступление и на сцене появилась Рита. Сотни голосов поднялись в вверх волной приветственного гула.
Певица не ожидала такой оглушительной встречи:
"Рига, вы крутые!", - сказала певица зрителям.
Она также подчеркнула, что мама сейчас смотрит прямой эфир с концерта и читает все комментарии. Она передала привет маме и продолжила общение с публикой.
Девушка захотела узнать, кто и откуда приехал сегодня. Одна из зрительниц выкрикнула, что она из Джерси.
"Ого! Посмотрите на эту долбанутую! Надо было раньше познакомиться, я хотела витамины заказать", - пошутила Рита.
Потом она присмотрелась в толпу и разглядела парней.
"На меня не только разведенки ходят! Ура!", - воскликнула Dакота.
Оказалось, что исполнительница невероятно дружелюбна, любит пошутить, а кроме того, уважает настоящую рок-музыку.
Невероятно, но баллады, которые изначально звучали как попсовые песни, при живом исполнении стали совершенно иными, превратившись в отражение настоящей рок-музыки.
Гитарист, который параллельно играет в легендарной панк-рок группе "Тараканы" своими сочными риффами превратил эмоциональные песни в путешествие, а Рита украсила их своим удивительным вокалом.
Девушка действительно хорошо поет и владеет своим голосом. Певица четко понимала, что она делает и виртуозно придавала уникальную окраску своим песням, делая их глубже. Это чувствовалось, даже если ты слышишь их впервые.
Она раскрылась перед зрителями. Показала, что она может быть многогранной, пусть не всегда белой и пушистой.
"Часть меня любит послать на х**. Я живой человек. Я тоже злюсь... На этой песне мы подымаем факи в небо и посылаем их всем мудакам!", - призналась артистка.
Зал встречал каждую песню Риты с волплями и пел хором. Dакота отметила, что рижские поклонники самые громкие в туре. Громче, чем зал на тысячу человек. Кроме того, она вообще не ожидала, думала, что на концерт придет человек пятьдесят.
Певица вспомнила, как приезжала выступать в Прибалтику еще со старой группой. Тогда они играли для пары десятков людей и она думала, что уже звезда. Сейчас ей приятно смотреть на эти старые фото и вспоминать их.
Рита исполнила все свои хиты "Спички", "Полчеловека", "Не умеешь любить", "Мантра", "Боюсь, что да", "Фиолет" и многие другие.
Девушки плакали, тянули руки к певице, фотографировали происходящее, делали селфи. А Рита улыбалась, пела и посылала воздушные поцелуи всем и каждому, кто находился в этот момент в зале.