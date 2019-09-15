Видео: Линдеманн снял новый клип в Казахстане при участии голливудской звезды

Тиль Линдеманн в клипе проекта LINDEMANN ФОТО: скриншот видео

Как сообщает издание, съемки прошли в Казахстане в апреле 2019 года. Все экшен-сцены проведены на каскадерской базе объединения Nomad Stunts в Иссыке.

В этом видео Тилль и Петер пригласили сниматься известного голливудского актера Петера Стормаре.

Он известен по таким картинам, как "Джон Уик - 2", "Американские боги", "Охота на ведьм", "Побег", "13 лун", "Смокинг", "Большой Лебовски", "Фарго" и другие.

Петер Стормаре в клипе LINDEMANN ФОТО: скриншот видео

Ранее лидер легендарных метал-групп Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен отмечал, что второй альбом Lindemann уже готов, смикширован и спродюсирован.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии прошел спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали Тилль и Петер. Они специально для постановки записали 6 песен. Скорее всего эти шесть песен войдут в будущий альбом, а дата выхода пока не называется. Вся музыкальная часть воплощена Тэгтгреном, а Линдеманн отвечал за лирику.

Петер Тэгтгрен в клипе проекта LINDEMANN ФОТО: Скритншот видео

Steh Auf - это первый трек Lindemann, который Петер и Тилль выпустили в 2019 году. Ранее в 2018 вышла композиция и клип Mathematik, записанный совместно с репером Haftbefehl.

Стоит отметить, что ролик на сингл Steh Auf был снят всего за несколько дней.

"За два дня мы выполнили все запланированные трюки с лошадьми и отработали все сцены", — цитирует руководителя каскадерской группы Nomad Stunts Жайдарбека Кунгужинова издание.

В съемках были задействованы 16 каскадеров. Постановщиком экшен-сцен выступил Кунгужинов.

Идея снять ролик в Казахстане пришла в голову Тиллю Линдеманну после того, как он увидел видеопрезентацию Nomad Stunts.