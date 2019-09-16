"Ехали на месте гроба": троллинг высочайшего уровня, свидетель о 19 головах и Басков с намеком на последний путь

Мать Ксении Собчак призналась, что ей не так легко было принять все происходящее на свадьбе.

"Тяжело. Ты же знаешь, режиссер Богомолов там все срежиссировал, но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее не говорили. Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот, увезут и по назначению. Это был такой шок! Я от него еще не отошла", - призналась Людмила Нарусова.

Сам Андрей Малахов рассказал, что был посаженным отцом во время венчания. Он признался, что Собчак позвонила ему за несколько дней до торжества.

"Я сказал, что мы должны хотя бы на какую-то службу ее отвести до венчания. Она говорит: "Точно!"... Мы поехали в храм в "Останкино", он работает 24 часа в сутки. Мы приехали, но нас не пустили в "Останкино". Мы тогда поехали в храм на Останкинском пруду", - отметил шоумен.

Примечательный факт, что Константин Богомолов специально принял православие. Это подтвердила Людмила Нарусова.

Девятнадцатиголовый свидетель в загсе

Художник и дизайнер Андрей Бартенев был приглашен Ксенией в качестве свидетеля в ЗАГС. Он решил, что его появление должно быть максимально эффекстным.

"Как свидетель Ксении Собчак я решил, что уместнее будет появиться в виде целого хора свидетелей. Не один Андрей Бартенев, а 19 свидетельниц", - сказал он.

Но художник подчеркнул, что не имеет отношение к траурным цветам, которые преобладали на свадьбе.

"Наши жених и невеста, теперь уже муж и жена, сами достаточно креативные люди. Мне кажется, что это в духе голливудской картины. И если жизнь Константина и Ксении будет такой же голливудской, мы еще увидим не один пример отжигания", — уточнил художник каналу НТВ.

Музыкальный привет Андрею Малахову!

На свадьбы было несколько музыкальных номеров. Русский TVNET уже ранее писал, что пара танцевала под песню в исполнении Филиппа Киркорова "Если хочешь уйти". Как отметил сам певец, ни одна пара, для которой он пел до этого еще не развелась.

Но было и довольно странное исполнение, которое Ксения посвятила новоиспеченному мужу. Для своего номера она выбрала песню из репертуара Ирины Аллегровой "Привет, Андрей!". Может быть такой выбор - это некая цитата, тонкая ирония, над десятками эфир о свадьбах звезд, которые проводил Малахов.