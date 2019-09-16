"Ехали на месте гроба": троллинг высочайшего уровня, свидетель о 19 головах и Басков с намеком на последний путь

В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Это событие своей неординарностью и абсурдом, в лучших традициях фильмов Кустурицы, может претендовать на звание "Свадьбы года" в российском шоу-бизнесе.
В субботу, 14 сентября, на канале "Россия 1" вышла программа Андрея Малахова "Привет, Андрей!", посвященная громкому торжеству. Гостями эфира стали Анастасия Волочкова, актриса Татьяна Васильева, свидетель со стороны Ксении дизайнер Андрей Бартенев, продюсер Валерий Комиссаров, мать невесты Людмила Нарусова, певица Polina, устроитель мероприятия Евгения Беспалая и многие другие.
В интервью изданию Tatler Ксения подчеркивала, что они с Константином очень похожи.
"Хулиганством. Отношением к иронии, самоиронии, граням допустимого. Взглядом на жизнь и людей. Со мной такое впервые, чтобы у меня было настолько сильное ощущение, что человек в каком-то смысле мое зеркало. Зеркало, которое лучше тебя. Талантливое, умное. Это такой фейстюн: ты видишь, каким мог бы быть. Костя невероятно умный. У него игровое отношение к жизни", - сказала журналистка.
Совсем не удивительно, что пара превратила свое главное событие в ироничный и яркий перформанс, объединив в торжестве все элементы современного шоу.
Свадебный катафалк
Сложно сказать, что стало причиной того, что пара выбрала такой необычный транспорт для того, чтобы приехать в ЗАГС. Катафалк был специально "олдскульной" модели. Внутри отделан красной тканью и алыми цветами. На самом автомобиле была надпись: "Пока смерть не разлучит нас".
Все происходящее напоминало картину Эмира Кустурицы "Черная кошка, белый кот", а сам Константин Богомолов напоминал цыганского барона - на нем была яркая рубашка с принтом, черный пиджак, украшенный алым цветком.
Ксения выглядела, как классическая невеста. Она выбрала несколько нарядов от Bosco di Ciliegi.
Дорожная полиция не смогла не отреагировать на эффектный свадебный кортеж. Об этом Собчак написала на своей странице в Instagram.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Ну и отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав,подарили нам уникальное, сорокинское: "Ехали непристегнутые на месте гроба"", - написала она.
Продюсер и телеведущий Валерий Комиссаров, который и привел Собчак на телевидение, назвал "троллингом высшего уровня":
"Это называется зачетный троллинг высшего уровня... Это означает, что Ксения изобрела новый вид генерации энергии. Существуют разные виды электростанций, а вот Ксения питается энергией плевков, которые сыплются. Она обретает энергию... Она заставила вас, Андрей, и вас, уважаемая публика, обсуждать ее катафалк", - подчеркнул он.
Кроме того, Комиссаров предположил, что таким образом пара хотела сказать, что "они в гробу видят общественное мнение и будут счастливы независимо от всего того, что люди о них скажут".
👰Ксения @xenia_sobchak в примерочной салона BoscoCeremony в Петровском Пассаже. ⠀ ✨В пространстве BoscoCeremony собраны все лучшие услуги компании Bosco di Ciliegi. Именно здесь, в одном месте, можно составить полный образ невесты и подготовиться к любому важному торжественному событию: от выбора платья до украшений, головных уборов, туфель и аксессуаров. ⠀ ⠀ #Bosco #BoscodiCiliegi #ПетровскийПассаж #BoscoCeremony
Мать Ксении Собчак призналась, что ей не так легко было принять все происходящее на свадьбе.
"Тяжело. Ты же знаешь, режиссер Богомолов там все срежиссировал, но от меня это хранили в страшном секрете и ничего заранее не говорили. Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот, увезут и по назначению. Это был такой шок! Я от него еще не отошла", - призналась Людмила Нарусова.
Сам Андрей Малахов рассказал, что был посаженным отцом во время венчания. Он признался, что Собчак позвонила ему за несколько дней до торжества.
"Я сказал, что мы должны хотя бы на какую-то службу ее отвести до венчания. Она говорит: "Точно!"... Мы поехали в храм в "Останкино", он работает 24 часа в сутки. Мы приехали, но нас не пустили в "Останкино". Мы тогда поехали в храм на Останкинском пруду", - отметил шоумен.
Примечательный факт, что Константин Богомолов специально принял православие. Это подтвердила Людмила Нарусова.
Девятнадцатиголовый свидетель в загсе
Художник и дизайнер Андрей Бартенев был приглашен Ксенией в качестве свидетеля в ЗАГС. Он решил, что его появление должно быть максимально эффекстным.
"Как свидетель Ксении Собчак я решил, что уместнее будет появиться в виде целого хора свидетелей. Не один Андрей Бартенев, а 19 свидетельниц", - сказал он.
Но художник подчеркнул, что не имеет отношение к траурным цветам, которые преобладали на свадьбе.
"Наши жених и невеста, теперь уже муж и жена, сами достаточно креативные люди. Мне кажется, что это в духе голливудской картины. И если жизнь Константина и Ксении будет такой же голливудской, мы еще увидим не один пример отжигания", — уточнил художник каналу НТВ.
Музыкальный привет Андрею Малахову!
На свадьбы было несколько музыкальных номеров. Русский TVNET уже ранее писал, что пара танцевала под песню в исполнении Филиппа Киркорова "Если хочешь уйти". Как отметил сам певец, ни одна пара, для которой он пел до этого еще не развелась.
Но было и довольно странное исполнение, которое Ксения посвятила новоиспеченному мужу. Для своего номера она выбрала песню из репертуара Ирины Аллегровой "Привет, Андрей!". Может быть такой выбор - это некая цитата, тонкая ирония, над десятками эфир о свадьбах звезд, которые проводил Малахов.
"Мой самый любимый номер — это когда Ксения спела для Константина песню "Привет, Андрей!". И Константин сказал в ответ: "Ксюша, ты можешь называть меня как угодно, хоть Андреем, хоть Толиком, хоть Георгием, я на все имена буду откликаться со всей своей любовью". И спел в ответ песню "Молния". Эта песня сразила мое сердце", - поделился впечатлениями Андрей Бартенев на канале НТВ.
Николай Басков намекнул про последний путь
На свадьбе Ксении и Константила гулял не только российский бомонд, но и звезды шоу-бизнеса. Сообщалось, что было приглашено свыше 200 гостей. В прочем, Анастасия Волочкова отказалась принимать участие в торжестве, хотя должна была танцевать на нем "Умирающего лебедя". Балерина отметила, что Собчак на все готова ради пиара.
Волочкова решила, что не пойдет на свадьбу, потому что не принимать участие в "пиар-акции". Она прислушалась к мнению дочери, которая уговорила ее не участвовать в это торжестве.
"Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать. Да, моя свадьба была тоже шоу, но это было грациозное, интеллигентное шоу", - пояснила артистка в эфире "Привет, Андрей!", назвав торжество "псевдоженитьбой", "безумством" и "вакханалией".
Журналистам также удалось расспросить Николая Баскова о том, что он подарит молодоженам. Певец ответил, что лучшим подарком будут деньги. Сумму он не назвал, но отметил, что на "отдых хватит".
Позднее во время своей поздравительной речи, которую в эфире показала Андрей Малахов, Басков подчеркнул, что первый танец прошел под песню Киркорова, значит в последний путь провожать будут под его композиции.
Эротическое шоу под песни Ирины Аллегровой
Настоящей феерией и сюрпризом стал эротический номер, который исполнила Ксения Собчак для своего мужа. На журналистке был черный корсет и и красная подвязку на ногу. Она танцевала под песню "Войди в меня, войди в мои сны", а потом легла на кровать. Двое танцоров подвели к ней новоиспеченного мужа.
Журналисты сообщают, что родители Константина Богомолова кинокритик Юрий Богомолов и Ольга Ульянова были шокированы номером невестки. Они поспешили покинуть вечеринку, не дожидаясь выноса свадебного торта.
Стоит отметить, что некоторые пользователи Сети, комментирующие свадьбу Собчак признались, что ранее не знал о существовании этой песни. Композиция Ирины Аллегровой "Войди в меня, войди в мои сны" была записана в 1992 году. Автор слов и музыки Игорь Николаев.
"Гуси-лебеди" или начать торжество с оторванной головы
Забавно, но свадебный торт было не так легко разрезать. Вершину его украшали грациозные лебеди, которых Игорь Верник называл "гусями". в какой-то момент, Ксения перестала ждать и просто хладнокровно оторвала шею лебедя.
Стилисто и редактор раздела о моде в российском глянце Михаил Барышников поделился мнением, что это был одновременно спектакль и акт современного искусства.
(Орфография и пунктуация сохранены)
"Было так чудесно. Это был одновременно и спектакль, и акт современного искусства (да еще и в музее) и момент совершенно простого, но такого полного счастья. Любовь да совет", - написал он.
Напомним, хейтеры считали и продолжают считать эту историю пиар-кампанией. Ранее даже называли "срок годности" союза Собчак и Богомолова. Союз прекратит свое существование, как только прекратится шум вокруг этой пары.
Для Константила и Ксении - это уже второй брак. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз и у них растет общая дочь. Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, в браке у них родился сын Платон.