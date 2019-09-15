Латвийский режиссер сыграл на свадьбе Собчак

Даже очень далекие от шоу-бизнеса люди наверняка не смогли избежать новостей о самой громкой и эпатажной свадьбе этого года журналистки и телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Основные моменты свадьбы СМИ уже обсудили, нетривиальные детали мы обязательно обобщим еще отдельно, а пока хотим обратить внимание на то, что не обошлось на этом грандиозном мероприятии и без Латвии.