После похорон Началовой был найден ранее неопубликованный сингл

Сейчас планируется выпустить эту композицию посмертно.

После смерти 38-летней Юлии, родители признались, что будут жить с мыслью, что она просто уехала на длительные гастроли.

Журналисты сообщают, что тетя Юлии по отцу Антонина Владимирова написала о певице книгу. Директор Началовой анонсировала необычный телепроект, а также выпуск посмертного хита, о котором никто не знал ранее.

"Мы заканчиваем работу над громким телевизионным проектом — он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу. А еще этой осенью мы выпустим Юлину песню "Останься"", - цитирует директора Анну Исаеву издание.

Удивительно, но никто ранее не слышал про записанный хит. Его нашли на студии уже после похорон.

Напомним, никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.

16 марта Юлия скончалась из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.