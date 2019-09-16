После похорон Началовой был найден ранее неопубликованный сингл

Полгода назад, 16 марта, скончалась российская певица Юлия Началова. Теперь в СМИ появилась информация, что была обнаружена ранее неопубликованная студийная запись песни с голосом звезды. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Сейчас планируется выпустить эту композицию посмертно.
После смерти 38-летней Юлии, родители признались, что будут жить с мыслью, что она просто уехала на длительные гастроли.
Журналисты сообщают, что тетя Юлии по отцу Антонина Владимирова написала о певице книгу. Директор Началовой анонсировала необычный телепроект, а также выпуск посмертного хита, о котором никто не знал ранее.
"Мы заканчиваем работу над громким телевизионным проектом — он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу. А еще этой осенью мы выпустим Юлину песню "Останься"", - цитирует директора Анну Исаеву издание.
Напомним, никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.
16 марта Юлия скончалась из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.
Галерея: Похороны Юлии Началовой