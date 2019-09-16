Латвия выдвинула на "Оскар" фильм "Отец Ночь", посвященный Жанису Липке

В этом году на награду Американской киноакадемии "Оскар" от Латвии будет выдвинут фильм "Отец Ночь" (Tēvs Nakts) режиссера Дависа Симаниса и студии Mistrus Media, сообщила агентству LETA представитель Национального киноцентра Элина Цире.
Фильм посвящен спасителю евреев в годы Второй мировой войны Жанису Липке.
Цире сообщила, что теперь категория награды "Оскар", которая раньше называлась "Лучший иностранный фильм", будет называться "Приз за лучший международный фильм".
Церемония вручения "Оскара", на которой будут отмечены лучшие киноработы 2019 года, состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
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