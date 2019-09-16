Латвия выдвинула на "Оскар" фильм "Отец Ночь", посвященный Жанису Липке

В этом году на награду Американской киноакадемии "Оскар" от Латвии будет выдвинут фильм "Отец Ночь" (Tēvs Nakts) режиссера Дависа Симаниса и студии Mistrus Media, сообщила агентству LETA представитель Национального киноцентра Элина Цире.