Вт, 17.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Стало известно, кому досталось наследство Юлии Началовой

Юлия Началова

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova_fan/

Юрист рассказал, кому досталось имущество покойной певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на StarHit.ru. 

16 сентября исполнилось ровно полгода, как не стало Юлии Началовой.

Родители певицы и ее 12-летняя дочь Вера вступили в права наследования песен и половины ее четырехкомнатной квартиры. На вторую половину претендует бывший возлюбленный певицы — 37-летний Александр Фролов.

Напомним, что саму квартиру подарил Началовой бывший муж и отец Веры Евгений Алдонин.

Как уже ранее сообщалось, Александр Фролов требует часть недвижимости в счет долга артистки, который она пыталась оспорить в суде. 

"Все эти вопросы находятся в суде. Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Он был приостановлен, пока родственники не вступят в права наследования. Сейчас же они вступили, и дальше будет продолжен судебный процесс", — пояснил Кучерена.

Адвокат подчеркнул, что факт о том, что часть квартиры перешла к Фролову, является ущемлением прав несовершеннолетней дочери Алдонина и Началовой Веры.

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