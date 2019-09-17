Стало известно, кому досталось наследство Юлии Началовой

"Все эти вопросы находятся в суде. Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Он был приостановлен, пока родственники не вступят в права наследования. Сейчас же они вступили, и дальше будет продолжен судебный процесс", — пояснил Кучерена.