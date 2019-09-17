Стало известно, кому досталось наследство Юлии Началовой

Юрист рассказал, кому досталось имущество покойной певицы Юлии Началовой. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на StarHit.ru.
16 сентября исполнилось ровно полгода, как не стало Юлии Началовой.
Родители певицы и ее 12-летняя дочь Вера вступили в права наследования песен и половины ее четырехкомнатной квартиры. На вторую половину претендует бывший возлюбленный певицы — 37-летний Александр Фролов.
Напомним, что саму квартиру подарил Началовой бывший муж и отец Веры Евгений Алдонин.
Как уже ранее сообщалось, Александр Фролов требует часть недвижимости в счет долга артистки, который она пыталась оспорить в суде.
"Все эти вопросы находятся в суде. Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Он был приостановлен, пока родственники не вступят в права наследования. Сейчас же они вступили, и дальше будет продолжен судебный процесс", — пояснил Кучерена.
Адвокат подчеркнул, что факт о том, что часть квартиры перешла к Фролову, является ущемлением прав несовершеннолетней дочери Алдонина и Началовой Веры.