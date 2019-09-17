Открылись новые факты о смерти Иманта Скрастиньша

14 сентября на Лесном кладбище простились с латвийским легендарным актером Имантом Скрастиньшем. Его супруга Рита Треце раскрыла изданию Privātā Dzīve подробности о его кончине.
Как сообщалось ранее, перед смертью актер провел три дня в реанимации, его состояние было очень тяжелым.
Тренце в разговоре с изданием призналась, что серьезные осложнения вызвала неизвестная болезнь, которая уже давала знать о себе ранее.
Конкретный диагноз женщина не озвучила, но отметила, что это не связано с онкологией.
Напомним, что актер скончался в возрасте 78 лет.
Фото: Родные и близкие прощаются с Имантом Скрастиньшем