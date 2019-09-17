Вт, 17.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Открылись новые факты о смерти Иманта Скрастиньша

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

14 сентября на Лесном кладбище простились с латвийским легендарным актером Имантом Скрастиньшем. Его супруга Рита Треце раскрыла изданию Privātā Dzīve подробности о его кончине.  

Как сообщалось ранее, перед смертью актер провел три дня в реанимации, его состояние было очень тяжелым. 

Тренце в разговоре с изданием призналась, что серьезные осложнения вызвала неизвестная болезнь, которая уже давала знать о себе ранее.

Конкретный диагноз женщина не озвучила, но отметила, что это не связано с онкологией. 

Напомним, что актер скончался в возрасте 78 лет. 

Фото: Родные и близкие прощаются с Имантом Скрастиньшем

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