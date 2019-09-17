Экс-супруг Нино Нинидзе прокомментировал ее роман с Виторганом

Похоже, все бывшие участники любовного треугольника Собчак - Богомолов - Виторган нашли свое счастье. Одиноким остался лишь 39-летний Кирилл Плетнев - экс-супруг Нинидзе. При этом на вопрос журналистов, знает ли он о романе бывшей, он отвечает утвердительно.

"Да, конечно. Это ее жизнь, она - свободный человек", - заявил Плетнев в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Кирилл и Нино прожили вместе пять лет, у них растет сын Александр (Сандро). Сейчас актеры поддерживают общение исключительно ради ребенка. Кстати, маленький Саша уже познакомился с Максимом Виторганом и его детьми - в августе влюбленные вместе со всеми своими наследниками отдыхали в Греции.

Поклонники уверены, что Максим может стать хорошим отчимом трехлетнему мальчику.

"Он - отличный папа. Такой мужчина-мужчина, поэтому пожелать ему можно только счастья. Сейчас он счастлив, это написано на его лице",

- отметила в одном из интервью двоюродная сестра Виторгана Инна.

К слову, Александр - первенец Нино, а вот у Плетнева есть двое старших детей. О матери первого сына Кирилл предпочитает не рассказывать - известно лишь, что мальчика назвали Георгием. Второго наследника - Федора - ему подарила актриса Лидия Милюзина. Ни с одной, ни с другой семья не сложилась.

По словам Кирилла, он понял главную проблему своей личной жизни. "Женщины, которые были со мной и с которыми был я, не являлись для меня так называемыми боевыми подругами. Так, чтобы в какой-то момент встать и заступиться за меня.

А это очень важно - иметь не просто какую-то домохозяйку, а единомышленницу. Вот такой, наверное, не было. И такую я жду",

- признался Плетнев.