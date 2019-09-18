Артист Black Star Боронина: "Мне не место там, где корысть и нажива превыше чести"
В пятницу, 20 сентября, в ночном клубе Studio 69 выступит финалистка шоу "Песни" на ТНТ Анна Боронина. На данный момент она является артисткой музыкального лейбла Black Star.
В команду Тимати Боронина попала благодаря второму сезону проекта "Песни" на ТНТ. Ане не удалось одержать победу на шоу, но за неординарный талант она все-таки получила желанный контракт с известным лейблом.
"Я не похожа на остальных подписантов Black Star, но в этом качестве я чувствую себя просто прекрасно и очень счастлива", — признавалась артистка.
В преддверии рижского концерта Русский TVNET смог пообщаться с девушкой и узнать, зачем она пришла в шоу-бизнес.
- Вы были солисткой коллектива 23:45. Что это была за музыка? Почему вы покинули группу?
- Да, была... Музыка была очень объединяющая о любви и единстве людей.
По причине того, что после ухода из жизни нашего продюсера Олега Миронова, коллектив превратился в балаган, а мне не место в таком коллективе, где корысть и нажива превыше чести.
- Вы появились на шоу "Песни" на ТНТ уже как готовый артист и просто сразили наповал песней "Гаджет"? Что о вас говорили на проекте?
Мне приятно, что моя песня ворвалась в сердца и в топы, я долго к этому шла. Это произошло потому, что песня "Гаджет" в моей сольной карьере, занимает особое место. Лучше спросить у других, что обо мне говорили на проекте. Но, в целом, говорят, что я и моё появление - это действительно что-то новое, мощное и еще неизведанное на просторах российского шоу-бизнеса, а может и на просторах мирового музыкального бизнеса.
- Ваше мнение о наставниках? Вы целенаправленно хотели попасть к Тимати или же вам было все равно? Ранее Тимати дал комментарий нашему порталу о вас: "Она не похожа ни на кого, ее не с кем сопоставить, и противопоставить ей тоже некого". Вы с ним согласны?
- Да, я целенаправленно шла именно в команду к Тимати. Совершенно согласна с его словами.
- Песня "Кабриолеты" кардинально отличалась от всего, что вы пели на шоу. Вам какой из образов ближе – дерзкий и хулиганский, или мягкий и лирический?
- Во всех моих песнях и есть я. И я бываю разной, как и мои песни. Дерзкий и хулиганский образ - это я, мягкий и лиричный - это опять я!
- Вы стали артисткой лейбла Black Star. Вас не пугали слухи и разговоры про уход артистов от Тимати? Вы не боялись подписывать бумаги?
- Нет, не пугали. Я не боялась, если только испытывала совсем лёгкое волнение, как перед чем-то новым в развитии, но очень желанном.
- Чем жизнь артистки лейбла отличается от самостоятельного артиста?
- Когда ты самостоятельный артист, ты больше становишься похож на бизнесмена, чем на артиста. Все заработанное я считала, распределяла и тут же вкладывала в дело. Мне надо было выплатить зарплаты. Я работала 24/7 на нескольких бизнес-специальностях, контролировала весь процесс. Собирала команду и частично сама занималась продажей концертов.
У меня оставалось совсем немного времени на творчество... Знаете, прошло бы очень много времени, прежде чем я смогла бы себе позволить в первую очередь - быть артистом, а всем остальным - во вторую.
Я - командный игрок, а отличная команда - это годы работы 24/7 и возможность найти единомышленников. Это не так просто, как кажется, если конечно мы говорим о продуктивной работе и высоких целях.
Благодаря уникальному опыту самостоятельно артиста, мне удалось определить свои желания, возможности и цели.
На лейбле я в первую очередь артист, а затем уже в чём-то бизнесмен. Здесь мощная команда единомышленников, я верю в Black Star и желаю только успеха и развития лейблу. А также, конечно же, себе как творческой единице, теперь уже в компании, к которой я шла в своём саморазвитии.
- Что вы для себя подчеркнули на проекте "Песни" на ТНТ? Нужны ли такие проекты на телевидении?
- Да! Нужны! И на такие проекты надо идти! Этот проект - мощный рычаг, для тех, кто по-настоящему стремится к мечте и своей цели. И плюс команда ТНТ - уникальная команда профессионалов, я благодарна проекту и в первую очередь продюсеру Вячеславу Дусмухаметову за то, что есть ТНТ и такой потрясающий и переворачивающий, в хорошем смысле слова, музыкальный проект, который рвёт всех в России не только по рейтингам, но и по количеству качественных артистов по завершению шоу.
- Что зрители увидят и услышат в Риге?
- Увидят меня и мою команду, а также услышат свои любимые песни "Лифчик", "Гаджет", "Кабриолеты", "Женя на движении" и многие другие. Это будет шоу, которое вы уже не сможете забыть!