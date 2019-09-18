Артист Black Star Боронина: "Мне не место там, где корысть и нажива превыше чести"

В команду Тимати Боронина попала благодаря второму сезону проекта "Песни" на ТНТ. Ане не удалось одержать победу на шоу, но за неординарный талант она все-таки получила желанный контракт с известным лейблом.

"Я не похожа на остальных подписантов Black Star, но в этом качестве я чувствую себя просто прекрасно и очень счастлива", — признавалась артистка.

В преддверии рижского концерта Русский TVNET смог пообщаться с девушкой и узнать, зачем она пришла в шоу-бизнес.

- Вы были солисткой коллектива 23:45. Что это была за музыка? Почему вы покинули группу?

- Да, была... Музыка была очень объединяющая о любви и единстве людей.

По причине того, что после ухода из жизни нашего продюсера Олега Миронова, коллектив превратился в балаган, а мне не место в таком коллективе, где корысть и нажива превыше чести.

- Вы появились на шоу "Песни" на ТНТ уже как готовый артист и просто сразили наповал песней "Гаджет"? Что о вас говорили на проекте?

Мне приятно, что моя песня ворвалась в сердца и в топы, я долго к этому шла. Это произошло потому, что песня "Гаджет" в моей сольной карьере, занимает особое место. Лучше спросить у других, что обо мне говорили на проекте. Но, в целом, говорят, что я и моё появление - это действительно что-то новое, мощное и еще неизведанное на просторах российского шоу-бизнеса, а может и на просторах мирового музыкального бизнеса.

- Ваше мнение о наставниках? Вы целенаправленно хотели попасть к Тимати или же вам было все равно? Ранее Тимати дал комментарий нашему порталу о вас: "Она не похожа ни на кого, ее не с кем сопоставить, и противопоставить ей тоже некого". Вы с ним согласны?

- Да, я целенаправленно шла именно в команду к Тимати. Совершенно согласна с его словами.

- Песня "Кабриолеты" кардинально отличалась от всего, что вы пели на шоу. Вам какой из образов ближе – дерзкий и хулиганский, или мягкий и лирический?

- Во всех моих песнях и есть я. И я бываю разной, как и мои песни. Дерзкий и хулиганский образ - это я, мягкий и лиричный - это опять я!

- Вы стали артисткой лейбла Black Star. Вас не пугали слухи и разговоры про уход артистов от Тимати? Вы не боялись подписывать бумаги?

- Нет, не пугали. Я не боялась, если только испытывала совсем лёгкое волнение, как перед чем-то новым в развитии, но очень желанном.

- Чем жизнь артистки лейбла отличается от самостоятельного артиста?