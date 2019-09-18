"Я пряталась, надевала очки и кепки": Седокова рассказала о борьбе со страшным недугом

"Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся!", - написала на своей странице в Instagram Анна.

Она разместила короткие видео и ужасающие фотографии с опухшими глазами и лицом.

"На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала", - призналась Анна.

Она подчеркнула, что это не следы пластики, а страшный недуг с которым она устала бороться. Началось все с парочки пятен. Певица думала, что все само пройдёт, но не прошло. Состояние артистки только ухудшилось.

"Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", - пояснила Седокова.

Исполнительница отметила, что доктора толком ничего не знают об этой болезни. Причины ее появления не называются, но медики уверены, что это не аллергия на продукты или цветение.

"Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню, как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу", - призналась Анна.

Она поблагодарила близких и друзей, которые помогают ей: Рудову Наталью, которая примчалась прямо к ней в гримерку, чтобы сделать укол, а также Иду Галич, своего косметолога и "самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства".

Анна Седокова была тронута вниманием со стороны подписчиков. Женщина решила обменяться рецептами выздоровления и рекомендациями в комментариях.

Певица призналась. что принимает огромное количество препаратов, ставит капельницы, это все отражается на ее печени.