Дочь Заворотнюк прервала молчание и высказалась в Сети

"Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью! Особенно StarHit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего... @starhit.ru будьте счастливы!#анастасиязаворотнюк #анназаворотнюк", - написала Анна.

В следующей публикации девушка подчеркнула, что никаких сборов средств семья Анастасии Заворотнюк не ведет. Она также поблагодарила всех, кто сейчас поддерживает актрису и ее семью.

Публичное заявление о состоянии здоровья Анна не сделала. Ранее в СМИ сообщалось, что она вместе с матерью актрисы и супругом Петром Чернышевым приехала в больницу к Анастасии.

Недавно на Первом канале прошел эфир программы "Пусть говорят". На нем открылось, что многим известен диагноз и состояние артистки, но публично об этом никто говорить не может, так как семья Заворотнюк этого не желает.