Ср, 18.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Дочь Заворотнюк прервала молчание и высказалась в Сети

2

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала новости о заболевании матери на своей странице в Instagram. 

23-летняя дочь актрисы высказалась невероятно эмоционально в адрес редакторов издания StarHit.ru. 

"Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью! Особенно StarHit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего... @starhit.ru будьте счастливы!#анастасиязаворотнюк #анназаворотнюк", - написала Анна. 

В следующей публикации девушка подчеркнула, что никаких сборов средств семья Анастасии Заворотнюк не ведет. Она также поблагодарила всех, кто сейчас поддерживает актрису и ее семью. 

Публичное заявление о состоянии здоровья Анна не сделала. Ранее в СМИ сообщалось, что она вместе с матерью актрисы и супругом Петром Чернышевым приехала в больницу к Анастасии. 

Недавно на Первом канале прошел эфир программы "Пусть говорят". На нем открылось, что многим известен диагноз и состояние артистки, но публично об этом никто говорить не может, так как семья Заворотнюк этого не желает. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ