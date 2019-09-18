Начат уголовный процесс о случаях заболевания детей в Сигулде

Там пояснили, что Госполиция всегда следит за происходящим в обществе, мониторит ситуацию и, при необходимости, вмешивается, соответственно реагируя.

Принимая во внимание, что в дошкольных учреждениях Сигулды были констатированы случаи заболевания нескольких детей и взрослых, Госполиция 17 сентября начала уголовный процесс по разделу XIII Уголовного закона "Преступные деяния против здоровья лица", чтобы при помощи уголовно-процессуальных методов выяснить обстоятельства произошедшего и установить, не усматриваются ли признаки преступления.

В полиции отметили, что сейчас активно работают, тесно сотрудничая с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Напомним, по состоянию на вторник, 17 сентября, симптомы инфекции STEC, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатированы у 32 человек, среди которых 28 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений.

Согласно информации SPKC, симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, где услуги общественного питания предоставляла компания "Baltic Restaurants Latvia".

Расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, PVD приостановил деятельность цеха по переработке овощей ООО Jelgavas augļi, где были констатированы серьезные нарушения требований гигиены. Предприятие поставляло продукты в том числе АО "Baltic Restaurants Latvia".

Также во вторник PVD сообщил, что в сигулдском дошкольном образовательном учреждении Tornīši, у некоторых воспитанников которого была выявлена острая кишечная инфекция, до настоящего времени услуги питания предоставлялись нелегально.