Ср, 18.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Начат уголовный процесс о случаях заболевания детей в Сигулде

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Госполиция уже во вторник, 17 сентября, начала уголовный процесс о случаях заболевания детей в детских садах Сигулды, выяснило агентство  LETA в Госполиции.

Там пояснили, что Госполиция всегда следит за происходящим в обществе, мониторит ситуацию и, при необходимости, вмешивается, соответственно реагируя.

Принимая во внимание, что в дошкольных учреждениях Сигулды были констатированы случаи заболевания нескольких детей и взрослых, Госполиция 17 сентября начала уголовный процесс по разделу XIII Уголовного закона "Преступные деяния против здоровья лица", чтобы при помощи уголовно-процессуальных методов выяснить обстоятельства произошедшего и установить, не усматриваются ли признаки преступления.

В полиции отметили, что сейчас активно работают, тесно сотрудничая с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) и Центром контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Напомним, по состоянию на вторник, 17 сентября, симптомы инфекции STEC, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатированы у 32 человек, среди которых 28 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений.

Согласно информации SPKC, симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, где услуги общественного питания предоставляла компания "Baltic Restaurants Latvia".

Расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, PVD приостановил деятельность цеха по переработке овощей ООО Jelgavas augļi, где были констатированы серьезные нарушения требований гигиены. Предприятие поставляло продукты в том числе АО "Baltic Restaurants Latvia".

Также во вторник PVD сообщил, что в сигулдском дошкольном образовательном учреждении Tornīši, у некоторых воспитанников которого была выявлена острая кишечная инфекция, до настоящего времени услуги питания предоставлялись нелегально.

Ответственные учреждения продолжают расследование причин распространения инфекции.

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