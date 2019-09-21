"Уметь остановиться и отпустить": Анна Седокова высказалась о борьбе за любовь

Певица призналась, что день начался плохо с самого начала. Сначала ей пришла квитанция за оплату коммунальных в новой квартире на 492 евро. Оказало, что до этого оплата просто не доходила. Позже выяснилась, что счетов в два раза больше.

Но и дальше Седоковой не везло.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Приехала в салон. Оказалось, что все не так, сегодня нового цвета не будет, минус день из жизни. Смирилась. Уехала. Решила, что раз у меня такой странный день, я должна помочь другим. Почти перевела деньги. Оказались аферисты. Смиряться не стала. Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново", - написала Анна.

Далее красавица пустилась в рассуждения о любви. Она отметила, что совсем не эксперт в этих делах. Седокова уверена только в одном, что есть отношения не идут с самого начала и "пазл не складывается", то лучше оставить эту любовь.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Ничего это не работает. Когда идёт, то идёт сразу. Это как всем известное состояние "потока"... Уметь остановиться и отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай... Что думаешь? Не права я?", - задумалась исполнительница.