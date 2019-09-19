Фильм о Майкле Джексоне получил "Эмми". Семья назвала это фарсом

Картина "Покидая Неверленд" была представлена на "Эмми" в пяти номинациях - "Лучшая режиссура документального фильма", "Лучшая документальная лента", "Лучший монтаж изображения", "Лучший монтаж аудио" и Лучшее сведение звука для фильма", но победила в одной - как самый выдающийся документальный фильм года.

Напомним, в основу ленты легли показания Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, заявивших о том, что в детстве подверглись насилию со стороны певца.

Режиссер Дэн Рид признался за кулисами церемонии, что до того, как взяться за этот проект, он не очень много знал о самом Джексоне, и у него не было своего мнения относительно того, виновен он или нет.

"С тех пор, как "Покидая Неверленд" вышел на экраны, начались важные дискуссии о сексуальном насилии над детьми и о том, как [педофилы] входят в доверие к ребенку, - сказал режиссер. - Ради этой цели Джеймс Сейфчак, Уэйд Робсон и их семьи согласились заговорить, и ради этой цели мы сняли фильм".

"Мы безмерно рады, что Академия отметила это начинание", - заключил Рид.

При этом вскоре после объявления о присуждении награды представители Джексона отправили заявление в журнал The Hollywood Reporter.

"Нет ни тени доказательств в поддержку этой однобокой, так называемой документальной картины, которую снимали в тайне и для которой не взяли интервью ни у кого, кроме двух героев и их семей,