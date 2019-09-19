Фильм о Майкле Джексоне получил "Эмми". Семья назвала это фарсом

Фильм "Покидая Неверленд" получил премию "Эмми" в номинации "Лучшая документальная лента" на церемонии Creative Arts, которая проводится за неделю до вручения основных наград, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Картина "Покидая Неверленд" была представлена на "Эмми" в пяти номинациях - "Лучшая режиссура документального фильма", "Лучшая документальная лента", "Лучший монтаж изображения", "Лучший монтаж аудио" и Лучшее сведение звука для фильма", но победила в одной - как самый выдающийся документальный фильм года.
Напомним, в основу ленты легли показания Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, заявивших о том, что в детстве подверглись насилию со стороны певца.
Режиссер Дэн Рид признался за кулисами церемонии, что до того, как взяться за этот проект, он не очень много знал о самом Джексоне, и у него не было своего мнения относительно того, виновен он или нет.
"С тех пор, как "Покидая Неверленд" вышел на экраны, начались важные дискуссии о сексуальном насилии над детьми и о том, как [педофилы] входят в доверие к ребенку, - сказал режиссер. - Ради этой цели Джеймс Сейфчак, Уэйд Робсон и их семьи согласились заговорить, и ради этой цели мы сняли фильм".
"Мы безмерно рады, что Академия отметила это начинание", - заключил Рид.
При этом вскоре после объявления о присуждении награды представители Джексона отправили заявление в журнал The Hollywood Reporter.
"Нет ни тени доказательств в поддержку этой однобокой, так называемой документальной картины, которую снимали в тайне и для которой не взяли интервью ни у кого, кроме двух героев и их семей,
- приводит выдержки из этого заявления BBC News. - Тот факт, что фильму, полностью основанному на выдумках, присудили "Эмми" в категории "нон-фикшн", - это полный фарс".