Почти за миллион долларов продается остров у берегов Эстонии

"Природа там фантастическая, характерная для северного архипелага, на морском побережье растет можжевельник, в свою очередь центральная часть острова богата соснами, березами и рябиной", - говорится в объявлении.

Самое высокое место острова - развалины, которые на самом деле являются основой для усадьбы. Как сообщается, разрешено обстроить около 400 квадратных метров острова. На острове есть старый колодец, по этой причине доступна и питьевая вода.

Кроме того, в объявлении указано, что "этот остров дает возможность построить что-то уникальное - будь то люксовая вилла или простая гостиница деревенского типа. В современном мире сложно найти что-то настолько приватное и закрытое, как этот остров.