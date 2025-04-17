Фото Их больше нет: вспоминаем колеса обозрения в Межапарке

Спустя семнадцать лет в Ригу возвращается колесо обозрения. Пока горожане спорят о цене - семнадцать евро с человека, ровно по евро за каждый год, прожитый без колеса - и строят планы посещения, в комментариях к новостям вспоминают старое колесо в Межапарке - и не одно, как может показаться, а целых два.