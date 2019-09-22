Вс, 22.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Скулме в монастыре в Лиепае; Кивичс попросил о помощи, чтобы вернуть ее

Недавно мы уже сообщали, что среди скандальной парой Андрисом Кивичсом и Лиене Скулме произошел конфликт, в результате которого Скулме попала в больницу. Теперь музыкант попросил помощи общественности, чтобы вернуть любимую, которая сейчас якобы находится в Лиепае.

Напомним, первая ссора у пары произошла в четверг, 19 сентября, в развлекательном центре Bowlero, после которой Скулме на лоб наложили семь швов. Кивичс в разговоре с TVNET факт ссоры подтвердил, однако отрицал, что воздействовал на любимую физически.

Из опубликованной Кивичсом в соцсетях записи можно понять, что пара поссорилась повторно - в пятницу, 20 сентября,  у Национального театра.

"Лиене - в монастыре в Лиепаю, куда ее отвез как-то кузен Дзинтарс (о котором я никогда не слышал и которого не видел) из Царникавы, которого она случайно встретила через 15 минут после нашей ссоры. F***! И мне нужно в это верить. Скажу честно - я не водитель. Если кто-то может отвезти в Лиепаю с утра и помочь все это спасти, я в долгу не останусь. Впервые мы не вместе две ночи подряд. Я чувствую себя ужасно. Я знаю, что это слабость, но я ее очень, очень люблю", - сообщил в социальных сетях Кивичс.

С Лиене Скулме TVNET по прежнему связаться не смог.

Галерея: Красивейшие моменты Лиене и Андриса

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