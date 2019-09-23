RTAB нанимало зарубежных блогеров для популяризации Риги

Он пояснил, что таких посетителей в этом году было около 100 из разных стран и континентов.

"По-моему, это хороший способ популяризации Риги в качестве пункта назначения", - пояснил Гринвалдс, добавив, что в большинстве случаев в RTAB обращаются те инфлюэнсеры, которые слышали о Риге.

Чаще всего в столицу Латвии едут блогеры из Германии, Чехии, Нидерландов, Скандинавии и России.

Говоря о бесплатном пребывании инфлюэнсеров в Риге, Гринвалдс заявил: "Такова практика. Они уже не выбирают бизнес класс или экстра класс в гостиницах. Соотношение затрат и выручки, рассчитаное по числу подписчиков, не так уж велико".

На вопрос о том, сколько стоит один инфлюэнсер, глава RTAB ответил, что на данный момент "прейскурант" находится в стадии разработки.

"Это зависит от того, сколько у соответствующей персоны подписчиков, публикаций, какая у него или у нее досягаемость аудитории, каково вовлечение аудитории и т.д.. Критерии очень разные и от того, сколько пунктов соберет блогер, зависит наше решение. Например,одним оплачиваем только ночлег, а другим и питание. В какой-то мере, чем значимее персона, тем больше поддержка, на которую она или он может претендовать. Это информационный канал 21-го века, через который можно передать свое сообщение", - указал он.

В то же время он добавил, что в этом году в Риге состоится мероприятие Women in Travel, в котором примут участие 250-300 блогеров и инфлюэнсеров из Европы и США.

"Верю, что это мероприятие будет достаточно отображено", - подчеркнул он.

Глава RTAB указал, что это мероприятие частично оплатило бюро, в свою очередь остальное финансирование предоставит Латвийское агентство инвестиций и развития.