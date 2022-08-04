Когда осенью 1994 года с разницей в неделю в Риге убили двух полицейских, по всей стране начались широкомасштабные поиски убийц. Вскоре были задержаны пять молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, которые три года безнаказанно воровали, грабили и убивали. В историю криминалистики это вошло как дело группы Лацеклиса-Бартманиса. В банде были также две девушки - 17 и 19 лет.

Оперативно задержать преступников затрудняло то, что они перемещались только ночью и стреляли бессмысленно, убивая людей с инфантильной беззаботностью. Когда бандитов объявили в розыск и их портреты появились на телеэкранах, трое парней и две девушки скрывались в обжитых бездомными подвалах и укромных уголках. Когда в 1994 году спустя пару месяцев поисков их задержали, следователи сказали, что подростки потеряли "человеческое лицо". Ни один из них ранее не был судим. Лидер группы Роланд Лацеклис-Бертманис, которому на момент суда было 23 года, был высокого роста, физически сильным, со светлой прядью волос, падающей на лоб, и пронзительным, наглым взглядом. Те, кто принимал участие в суде, описали его как красавчика. Его несовершеннолетняя жена Марика* выглядела ребенком, да и 19-летняя соучастница преступлений Таня со своими спутанными светлыми волосами производила впечатление незрелого человека.