Ученые из Кембриджа обнаружили, что в атмосфере K2-18b, судя по всему, есть следы органических соединений, которые могут быть связаны с наличием жизни: диметилсульфид и диметилдисульфид. На Земле эти вещества производят морские бактерии и фитопланктон.

Мадхусудхан говорит, что он был удивлен тем, насколько много газа, судя по всему, было обнаружено в атмосфере планеты в рамках одного периода наблюдения.

«По нашим оценкам, в атмосфере K2-18b концентрация газа в тысячи раз выше, чем на Земле», — говорит он.

«Так что если связь [газов] с жизнью реальна, то эта планета изобилует жизнью», — заключает исследователь.

Мадхусудхан развивает свою мысль: «Если мы подтвердим, что на K2-18b есть жизнь, мы тем самым по сути подтвердим, что жизнь в нашей галактике довольно распространена».

Телескоп «Джейм Уэбб» Фото: NASA

Впрочем, команда ученых охотно признает, что на данном этапе остается еще очень много «если» и «но».

Во-первых, новейшее наблюдение не соответствует стандартам, которые позволили бы говорить о научном открытии.

Для этого ученые должны быть примерно на 99,99999% уверены, что результат, который они видят, — это реальность, а не погрешность. В науке это называют результатом уровня пяти сигм.

Однако новейшее наблюдение имеет уровень статистической значимости в три сигмы, то есть ученые на 99,7% уверены в том, что речь не идет о случайности.