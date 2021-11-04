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Как советский пилот угнал новейший истребитель на Запад и почему самолет затем оказался в Латвии

Виктор Беленко
Виктор Беленко Фото: Wikipedia

48 лет назад советский летчик Виктор Беленко на новейшем истребителе МиГ-25П сбежал в Японию, в результате чего в распоряжение Запада попал новейший на тот момент военный советский самолет с секретным оборудованием. Сам Беленко получил политическое убежище в США, а затем и гражданство.

Бегство было реализовано утром 6 сентября 1976 года, когда старший лейтенант Беленко вылетел с аэродрома в Приморском крае в учебный полет, в котором принимали участие два самолета. Пилотируемый Беленко самолет с бортовым номером 31 был частью 530-го истребительного авиационного полка.

Истребитель МиГ-25 считался гордостью советских военных инженеров. Согласно классификации НАТО, этому самолету было присвоено название Foxbat.

Как выяснилось позже, Беленко во время судьбоносного полета имитировал у самолета...

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