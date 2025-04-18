В гнезде орланов в Дурбе вылупился второй птенец

В этом сезоне самец Зорро принимал активное участие в высиживании, подменяя Милду на яйцах, а также обеспечивал свою подругу пищей.

Как сообщалось, этой весной в гнезде появились два яйца. Первый птенец вылупился около полудня во вторник, 15 апреля.

Первое яйцо в этом сезоне было снесено поздно вечером 9 марта. По сравнению с прошлым годом в этом году это произошло почти на две недели раньше. Однако в 2023 году первое яйцо Милда снесла уже 8 марта.

В этом году в прямой видеотрансляции хозяева гнезда Милда и Зорро (Зорис) открыли новый брачный сезон в начале февраля. Этой зимой пару орланов видели в прямом эфире на видео почти каждый день. Они заботливо обустраивали гнездо и следили за своей территорией, где были замечены и другие орланы.

Милда живет с Зорро примерно год. Предыдущий самец Хуго исчез в середине апреля прошлого года. Тогда Милда высиживала два яйца, но после исчезновения самца она их лишилась: яйца выкрал ворон, когда она отлучилась на некоторое время. Таким образом, предыдущий сезон в гнезде в Дурбе оказался неудачным.

За гнездом ведется прямое наблюдение с 2015 года, а самка Милда обитает в нем с 2017 года. За это время у нее несколько раз менялись самцы. Так, в начале сезона 2021 года пропал самец Раймис. Тогда Милде, у которой на тот момент было три яйца, удалось высидеть два из них, но вылупившиеся птенцы вскоре погибли из-за недостатка еды.

Видео: Прямая трансляция из гнезда орланов в Дурбе