Декларация парламентского секретаря Минобразования: 62 тысячи евро и машина в лизинг

В декларации за 2024 год указано, что во владении Даугавиетиса находится автомобиль Audi A6 Avant 2019 года выпуска, а VW Passat 2016 года выпуска в декларацию больше не включен.

Даугавиетис руководит спортивной подкомиссией парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и науки. За работу в Сейме он в прошлом году получил 62 602 евро.

Еще 11 500 евро им были получены от продажи недвижимости. От Государственного агентства социального страхования и Рижского самоуправления в виде пособий он получил в целом 571 евро, в свою очередь в виде процентов от банка Swedbank - 0,66 евро.

В пользовании депутата находится квартира в Риге. В его владении также находится автомобиль Toyota Rav4 2022 года выпуска.