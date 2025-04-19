Декларация парламентского секретаря Минобразования: 62 тысячи евро и машина в лизинг

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Давис Мартиньш Даугавиетис в прошлом году за 26 900 евро приобрел в лизинг автомобиль, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов декларация государственного должностного лица.
В декларации за 2024 год указано, что во владении Даугавиетиса находится автомобиль Audi A6 Avant 2019 года выпуска, а VW Passat 2016 года выпуска в декларацию больше не включен.
Даугавиетис руководит спортивной подкомиссией парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и науки. За работу в Сейме он в прошлом году получил 62 602 евро.
Еще 11 500 евро им были получены от продажи недвижимости. От Государственного агентства социального страхования и Рижского самоуправления в виде пособий он получил в целом 571 евро, в свою очередь в виде процентов от банка Swedbank - 0,66 евро.
В пользовании депутата находится квартира в Риге. В его владении также находится автомобиль Toyota Rav4 2022 года выпуска.
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