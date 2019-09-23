Видео: Жюри X Faktors не понравилось, но они сказали "Да!". В чем дело?

Эффектная латвийская певица Елене Матуле решила попытать счастье в этом году еще раз. Напомним, в прошлом году ей не удалось дойти до финала. Теперь она поразила жюри рэпом на латышском языке. Стоит отметить, что судьям ее номер не понравился, но все они сказали "да!".