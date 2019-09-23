Видео: Жюри X Faktors не понравилось, но они сказали "Да!". В чем дело?

Эффектная латвийская певица Елене Матуле решила попытать счастье в этом году еще раз. Напомним, в прошлом году ей не удалось дойти до финала. Теперь она поразила жюри рэпом на латышском языке. Стоит отметить, что судьям ее номер не понравился, но все они сказали "да!".
Напомним, Елена также принимала участие в польском шоу "Голосе", где смогла дойти до четвертьфинала.
Сейчас она изменила внешность и стала брюнеткой. Для конкурса Матуле выбрала хит Бейонсе "Crazy In Love", дополнив текстом на латышском языке.
Комментарии жюри было не очень положительными, но все таки красавица прошла дальше.
Фото: Второй отбор на шоу X Faktors