Оскандалившийся Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

Магистр и знаток популярной телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь вернется в программу после скандала. Руководство Первого канала отметило, что не будет против этого решения. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на "Игра-ТВ".
Телекомпания "Игра-ТВ" подчеркнула, что магистр извинился за свои действия. Но до конца сезона Друзь не вернется в команду Виктора Сиднева. Вместо магистра игру временно продолжит Инна Семенова.
"Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", - пояснил представитель Первого канала.
Напомним, гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что Друзь вернутся в передачу, если объяснится перед зрителями.
В феврале 2019 года на телевидении произошел скандал между главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и Александром Друзем. Бер сообщил, что магистр пытался подкупить его и получить главный приз — три миллиона рублей. Оба фигуранта дела были отстранены от участия в телепередачах.