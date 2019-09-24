Наталья Ветлицкая вернется к концертной деятельности

До 2019 года журналисты сообщили, что исполнительница "Посмотри в глаза" живет в Испании, где воспитывает дочь Ульяну.

Издание сообщает, что певица живет в городке Дения в доме с видом на море. Ветлицкая намеренно избегала встречи со всеми, кто может ее узнать. Она полностью окунулась в материнство и духовные практики. Наталья занялась риелторской деятельностью, реставрацией мебели и дизайном.

Несколько месяцев назад звезда решила вернуться на сцену. Это также связано с финансовыми проблемами. Окружение Ветлицкой сообщило, что некоторые европейские счета певицы якобы заблокированы.

Крупнейшая музыкальная корпорация Петербурга PMI недавно заключила контракт с 55-летней исполнительницей. Именно они займутся организацией ее концертов и продвижением.

"В нашей стране, мне кажется, нет того, кто не был бы знаком с ее творчеством. Люди до сих пор поют песни Ветлицкой, делают на них ремиксы", — цитирует издание главу медиахолдинга Евгения Финкельштейна.

Он считает, что истории про сложный характер звезды, скорее всего, разносят непрофессионалы.

"Я сотрудничал со многими мировыми звездами, включая Мадонну, Леди Гагу. Ко всем нужен правильный подход, в чем и состоит наша задача. К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение", - отмечает он.