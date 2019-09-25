Ср, 25.09.2019
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"Вину признал, о содеянном не сожалел": МВД выступило с новой информацией о покончившем с собой убийце

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В данный момент нет никаких подозрений в возможной халатности сотрудников полиции во время работы с мужчиной, который был задержан за двойное убийство в Мадонском крае, но вскоре после допроса покончил с собой, заявил Латвийскому радио госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов, сообщает агентство LETA.

По его словам, работая с подозреваемым, у сотрудников полиции не возникло никаких оснований для подозрений, что у подозреваемого могли быть мысли  самоубийстве, хоть полиция и признает, что у задержанных за такие преступления лиц после осознания последствий сделанного нередко возникают суицидальные мысли.

Трофимов рассказал, что задержанный во время допроса признал свою вину, но не сожалел о содеянном и даже высказался, что совершил бы преступление в любом случае. После допроса мужчина, используя собственную одежду, повесился в части изолятора, ограниченной для личных нужд.

Представитель министерства добавил, что Госполиция проведет в связи с произошедшим самоубийством внутреннюю проверку, как это происходит при любом таком случае.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник в результате крупной розыскной операции в Мадонском крае был задержан вооруженный мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства.

В понедельник около 16 часов полиция получила информацию о том, что в болоте в Мадонском крае обнаружено два мужских трупа с огнестрельным ранами.

На территории края сразу же начались розыскные мероприятия - был усилен контроль автотранспорта на дорогах, объявлена тревога для всего личного состава.

В розыске были задействованы дополнительные силы из батальона спецназначения Рижского регионального управления полиции.

Мужчина 1957 г. рождения был задержан примерно через четыре часа после получения информации. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Во вторник после допроса он совершил самоубийство путем повешения.

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