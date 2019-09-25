Дочь Заворотнюк сделала заявление для СМИ

Она категорически отрицает, что к ней обращался кто-то из редакторов программы "Прямой эфир", как и сам Андрей Малахов.

"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались", - написала Анна.