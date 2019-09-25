Дочь Заворотнюк сделала заявление для СМИ

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк на своей странице в Instagram обратилась с заявление к представителям СМИ и попросила оставить ее семью в покое.
Она категорически отрицает, что к ней обращался кто-то из редакторов программы "Прямой эфир", как и сам Андрей Малахов.
"Ответственно заявляю, что "новость" о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова - абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались", - написала Анна.
Она попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на слухах.
"Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", - подытожила она.
Напомним, СМИ ранее сообщили, что Малахов предложил около 200 тысяч евро дочери Заворотнюк за участие в шоу.