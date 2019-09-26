СМИ: Анастасия Заворотнюк составила завещание

Представители прессы не знают подробностей, но оперируют слухами, которые получили от некого инсайдера.

"Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание", - рассказал источник в больнице.

Свидетель сообщает, что в момент, когда Анастасия пришла в себя ее семья собралась, чтобы подписать завещание.

СМИ сообщают, что супруг актрисы Петр Чернышев, две ее дочери, сын и мама являются наследниками первой очереди.

Стоимость имущества актрисы оценивается 500 млн руб (около 7,1 млн евро). На Заворотнюк записано две квартиры в Ялте, дом в Москве и несколько автомобилей.

Семья Заворотнюк не выходит на связь со СМИ и ее нынешнее состояние не комментирует. Ранее дочь Заворотнюк сделала заявление для прессы в социальных сетях.

В прессе сообщалось, что Анастасия якобы перенесла вторую по счету операцию, теперь у звезды появился шанс на выздоровление. Но затем одна из пациенток этой клиники рассказала врачам, что Заворотнюк отключили от аппаратов и перестали давать лекарства.