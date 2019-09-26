Наргиз меняет имидж и выпускает новый альбом

48-летняя исполнительница анонсировала начало нового тура. Она совершенно не переживает, что лейбл MALFA отнял возможность исполнения ее прошлый песен.

Напомним, Максим Фадеев и Наргиз неожиданно расторгли контракт. Продюсер запретил певице исполнять сочиненные им песни, в том числе хит "Ты моя нежность".

"Для меня и моего коллектива этот тур особенно волнительный. Нам пришлось создавать программу с нуля. Буквально за месяц удалось записать семь абсолютно новых треков, которые войдут в мой альбом. Работа над ним, к слову, продолжается по сей день. Жанр музыки и происходящее на сцене будут доступны и понятны абсолютно всем", - цитирует артистку издание.

Сейчас в центре шоу визуальное оформление.

"Каждый зритель, пришедший на концерт, станет частью нашей увлекательной программы под названием "Мама". Я бы, скорее, назвала это действо театрализованным концертом. Помимо новых композиций, зрители услышат и песни Аллы Пугачевой, исполненные мной в проекте "Голос", ну и, конечно же, Still loving you — песня, подарившая мне новую жизнь", - сказала Наргиз.

Исполнительница пообещала перемены во внешности. Раскрывать всех подробностей она не стала.

"Я не могу дать четкого определения образу, в котором предстану перед зрителями. Да и какой же это сюрприз, если я раскрою все карты сейчас. Скажу лишь одно — в новом облике я чувствую себя совершенно комфортно и органично", - пояснила она.

Ранее в интервью журналистке Ирине Шихман Наргиз признавалась, что более женственный образ и чалма - это идеи руководства лейбла, которые не отражали ее характер.