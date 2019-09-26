В Риге выступит уникальный музыкальный проект Zeal&Ardor

В каждой своей композиции музыканты изощренно ищут способ сочетать несочетаемое и объединить абсолютно чужие друг другу жанры.

Лидер коллектива Мануэль Ганье старается добиться "музыкального динамита", поэтому он смешивает кусочки блэк-метала, элементы джаза, волны шугейза, блюзовое звучания, госпел и отборные гранджевые риффы.

В композициях ощущается влияние таких артистов, как Mayhem, Burzum, Darkthrone, Wendy Carlos, и Tom Waits, а также ню-металлических групп Deftones и Limp Bizkit.

Год назад Zeal&Ardor всколыхнули музыкальных эстетов своей пластинкой Stranger Fruit. Музыкальные критики и слушатели благосклонно восприняли релиз. Они отозвались о нем достаточно положительно, назвав пластинку достойной музыкой 21-го века.

Издание Echoes and Dust положительно оценили CD: "Stranger Fruit - это альбом, который ликвидирует разрыв между жанром и смыслом, а также расстояние между прошлым и настоящим". В свою очередь журнал Metal Insider подчеркнул, что Zeal & Ardor создал 13 песен, которые "безупречно объединяют глубокую печаль и широту души группы с инструментальной свирепостью".

Музыкальная черная месса мастерски переплетается с многослойными напевами, скримом, создавая нечто новое и запредельное.

Все это происходит благодаря вокалу Мануэля, который превосходно им владеет: низкий тембр переходит на скрим, устрашающий шепот или эмоциональный крик.

Кроме того, группа создает концептуальные видеоролики.

Кроме идейного вдохновителя Ганье (вокал и гитара) в группе есть бэк-вокалисты Деникс Вагнер (Denix Wagner) и Марк Обрист (Marc Obrist), гитарист Тициано Воланте (Tiziano Volante), басист Миа Рафаэла Доу (Mia Rafaela Dieu) и барабанщик Марко Вон Алмен (Marco Von Allmen).