Чт, 26.09.2019
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"Полицейский с Рублевки" вывел в свет новую возлюбленную

Александр Петров

ФОТО: https://www.instagram.com/actorsashapetrov/?hl=en

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров посетил премьеру сериала "Триада" вместе с новой возлюбленной Стасей Милославской. Пара старательно избегала фотокамер и старалась позировать отдельно, но за кадром они не разжимали объятий. Об этом сообщает StarHit.ru

Петров появился на премьере вместе с актрисой Стасей Милославской. Недавно девушка громко о себе заявила ролью в картине про 90-е "Бык". 

Напомним, ранее уже появилась информация, что актер расстался с предыдущей избранницей Ириной Старшенбаум и стал встречаться с Милославской. 

По мнению издания, отношения молодых людей зародились на съемках фильма "Стрельцов", где Стася играла супругу Петрова. 

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