"Полицейский с Рублевки" вывел в свет новую возлюбленную

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров посетил премьеру сериала "Триада" вместе с новой возлюбленной Стасей Милославской. Пара старательно избегала фотокамер и старалась позировать отдельно, но за кадром они не разжимали объятий. Об этом сообщает StarHit.ru.