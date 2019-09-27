Названа дата премьеры фильма про Децла

Роман рассказал, что 4 февраля утром узнал о смерти артиста. Почти сразу он позвонил своему другу и коллеге Александру Уржанову и предложил снимать фильм о Децле.

"Восемнадцатого февраля мы сняли видеоролик, в котором рассказали об этой идее вам. Это был старт краудфандинговой кампании", - написал он.

Роман объяснил, почему выбрал именно такой способ сбора денег:

"С этим фильмом нам было важно не зависеть ни от каких телеканалов и продюсеров; и это ровно тот стиль работы, который проповедовал артист Децл все последние годы жизни... Нам было важно вовлечь в эту историю максимальное количество людей, которые как и мы воспринимают артиста Децла частью своего детства, нам было важно сделать соучастниками вас", - пояснил журналист.

Роман признался, что хотел собрать три с половиной миллиона рублей за месяц, но собрал на 250 тысяч больше и на две недели быстрее. Уже в марте 2019 года он и его команда приступили к производству.

"Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния", - рассказывает он.

Картина готова. Она получило название "С закрытыми окнами" и имеет подзаголовок "Честная биография Кирилла Толмацкого". Премьера состоится 7 ноября в интернет-кинотеатре.

"Его название мы объявим чуть позже, тогда же покажем и трейлер. Доступ к фильму будет, разумеется, бесплатным, лучшие места — для всех зрителей. Все вознаграждения нашим спонсорам тоже в силе: имена — уже в титрах, допремьерные показы придут ссылками, а вот такие постеры лягут в конверты и отправятся почтой России", - отметил Роман.

Журналист также указал, что, если еще какой-то кинотеатр хочет разместить картину, то можно написать ему или Александру Уржанову.