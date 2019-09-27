Названа дата премьеры фильма про Децла

Журналист Роман Супер на своей странице в Facebook анонсировал премьеру картины о жизни хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл). Сообщается, что фильм выйдет 7 ноября 2019 года.
Роман рассказал, что 4 февраля утром узнал о смерти артиста. Почти сразу он позвонил своему другу и коллеге Александру Уржанову и предложил снимать фильм о Децле.
"Восемнадцатого февраля мы сняли видеоролик, в котором рассказали об этой идее вам. Это был старт краудфандинговой кампании", - написал он.
Роман объяснил, почему выбрал именно такой способ сбора денег:
"С этим фильмом нам было важно не зависеть ни от каких телеканалов и продюсеров; и это ровно тот стиль работы, который проповедовал артист Децл все последние годы жизни... Нам было важно вовлечь в эту историю максимальное количество людей, которые как и мы воспринимают артиста Децла частью своего детства, нам было важно сделать соучастниками вас", - пояснил журналист.
Роман признался, что хотел собрать три с половиной миллиона рублей за месяц, но собрал на 250 тысяч больше и на две недели быстрее. Уже в марте 2019 года он и его команда приступили к производству.
"Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния", - рассказывает он.
Картина готова. Она получило название "С закрытыми окнами" и имеет подзаголовок "Честная биография Кирилла Толмацкого". Премьера состоится 7 ноября в интернет-кинотеатре.
"Его название мы объявим чуть позже, тогда же покажем и трейлер. Доступ к фильму будет, разумеется, бесплатным, лучшие места — для всех зрителей. Все вознаграждения нашим спонсорам тоже в силе: имена — уже в титрах, допремьерные показы придут ссылками, а вот такие постеры лягут в конверты и отправятся почтой России", - отметил Роман.
Журналист также указал, что, если еще какой-то кинотеатр хочет разместить картину, то можно написать ему или Александру Уржанову.
Напомним, 3 февраля, после концерта, у артиста остановилось сердце. Ему было всего 35 лет. Были обнародованы результаты посмертного анализа Децла на наркотики, которые не выявили в организме артиста запрещенных препаратов.