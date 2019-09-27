Metallica задала тренд! Легендарная немецкая группа спела в России кавер на "Ленинград"

Одна из основных команд немецкой индастриал-метал сцены Oomph! выбрала спеть на русском языке песню "Сиськи" на своем первом концерте в туре по России.

Кстати, это совсем не было сюрпризом. За несколько дней до выступления музыканты написали о своей идеи в соцсетях и предложили поклонникам угадать, что это будет за трек.

Зрители восприняли такую версию песни с энтузиазмом и даже подпевали. Кстати, подобные каверы совсем не уникальное явление.

Немецкая группа Oomph! была образована в 1989 году. Сначала команда исполняла музыку в стиле EBM. Но с выходом второго студийного альбома Sperm артисты становится основателями и законодателями Neue Deutsche Härte — целого ответвления индастриал-метала.

*Кстати, Rammstein, которые играют в этом же направлении, были созданы лишь в 1994 году.