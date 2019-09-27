Пт, 27.09.2019
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  • Metallica задала тренд! Легендарная немецкая группа спела в России кавер на "Ленинград"

Metallica задала тренд! Легендарная немецкая группа спела в России кавер на "Ленинград"

Oomph!

ФОТО: https://www.instagram.com/oomphband/?hl=en

Исполнение коллективом Metallica культового хита "Группа крови" не могло не отразиться на музыкальной индустрии. Легендарная немецкая индастриал-метал-команда Oomph! на своем концерте во Владивостоке сыграла кавер на песню "Ленинграда". Об этом сообщает YouTube-канал Rock News. 

Одна из основных команд немецкой индастриал-метал сцены Oomph! выбрала спеть на русском языке песню "Сиськи" на своем первом концерте в туре по России.

Кстати, это совсем не было сюрпризом. За несколько дней до выступления музыканты написали о своей идеи в соцсетях и предложили поклонникам угадать, что это будет за трек. 

Зрители восприняли такую версию песни с энтузиазмом и даже подпевали. Кстати, подобные каверы совсем не уникальное явление.

Ранее группа Vanilla Sky представила свой вариант хита "Звенит январская вьюга", а Rasmus сыграли саундтреки из советских мультфильмов.

Немецкая группа Oomph! была образована в 1989 году. Сначала команда исполняла музыку в стиле EBM. Но с выходом второго студийного альбома Sperm артисты становится основателями и законодателями Neue Deutsche Härte — целого ответвления индастриал-метала.

*Кстати, Rammstein, которые играют в этом же направлении, были созданы лишь в 1994 году. 

Видео: группа Oomph! исполняет кавер на группу "Ленинград" 

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