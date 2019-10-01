Госконтроль: получить полную информацию о расходах на празднование столетия Латвии невозможно

Как указал Госконтроль, несмотря на результаты финансовых ревизий в министерствах и центральных государственных органах, в ходе которых 14 ведомств получили положительное заключение о расходах на празднование столетия Латвии, предоставленное Министерству культуры заключение указывает на сохраняющиеся недостатки в контроле расходов на празднование столетия.

Аудиторы выявили ряд существенных несоответствий. Министерство культуры, которое в 2018 году организовало основную часть или 79% финансируемых государством мероприятий столетий - в целом не менее 320 мероприятий - не может указать, какие мероприятия способствовали достижению одной из целей празднования столетия - создать устойчивые латвийские ценности и символы 21-го века, а также не может сообщить, какие из мероприятий были предусмотрены в национальном плане мероприятий, а какие были дополнительными.

Также был констатирован недостаточный и формальный подход к обеспечению контроля, так как Министерство культуры в процессе проверки ведомственных отчетов утвердило как непредвиденные в плане расходы, так и многочисленное продление сроков подачи отчетности. Также министерство не провело достаточной оценки ранее предоставленного финансирования и хода реализации мероприятий.

Прогнозируемый перерасход средств на празднование столетия, по обобщенным результатам ревизий за 2017 и 2018 годы, уже достиг 10 млн евро, указывает Госконтроль.