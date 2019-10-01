Госконтроль: получить полную информацию о расходах на празднование столетия Латвии невозможно

Невозможно получить полную информацию о средствах, потраченных на празднование столетия Латвии. К такому выводу в ходе ревизии о выполнении госбюджета в 2018 году и бюджетах самоуправлений пришел Госконтроль.
Как указал Госконтроль, несмотря на результаты финансовых ревизий в министерствах и центральных государственных органах, в ходе которых 14 ведомств получили положительное заключение о расходах на празднование столетия Латвии, предоставленное Министерству культуры заключение указывает на сохраняющиеся недостатки в контроле расходов на празднование столетия.
Аудиторы выявили ряд существенных несоответствий. Министерство культуры, которое в 2018 году организовало основную часть или 79% финансируемых государством мероприятий столетий - в целом не менее 320 мероприятий - не может указать, какие мероприятия способствовали достижению одной из целей празднования столетия - создать устойчивые латвийские ценности и символы 21-го века, а также не может сообщить, какие из мероприятий были предусмотрены в национальном плане мероприятий, а какие были дополнительными.
Также был констатирован недостаточный и формальный подход к обеспечению контроля, так как Министерство культуры в процессе проверки ведомственных отчетов утвердило как непредвиденные в плане расходы, так и многочисленное продление сроков подачи отчетности. Также министерство не провело достаточной оценки ранее предоставленного финансирования и хода реализации мероприятий.
Прогнозируемый перерасход средств на празднование столетия, по обобщенным результатам ревизий за 2017 и 2018 годы, уже достиг 10 млн евро, указывает Госконтроль.
"Поскольку открытая концепция празднования столетия позволяет отнести к нему практически любое мероприятие, несмотря на то, что празднование столетия будет продолжаться еще три года, мы уже сейчас можем сказать, что подтвердился риск, о котором в прошлом году предупреждали аудиторы, - ни общество, ни Кабинет министров не могут получить полную и правдивую информацию о финансировании, потраченном на празднование столетия Латвии", - говорится в заключении ревизии.