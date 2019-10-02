Ср, 2.10.2019
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Умер композитор, написавший музыку к фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза"

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели скончался на 85-м году жизни в Тбилиси. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на телеканал "Имеди". 

Гия Канчели является автором нескольких симфоний и сочинений для оркестра. За свою Четвертую симфонию "Памяти Микеланджело" Канчели был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году.

Наиболее известна музыка Канчели ко многим популярным советским фильмам. Его произведения можно услышать в таких фильмах Георгия Данелия как "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй", "Паспорт" и многие другие.

Ранее сообщалось о смерти режиссера Георгия Данелия

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