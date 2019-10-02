"Я теперь недоступна": Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала гостьей шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала звезда рассказала о подробностях своей свадебной церемонии с рэпером Элджеем (наст.имя - Алексей Узенюк).
Ургант поинтересовался у Насти о ее самочувствии.
"Мне очень приятно сделать на вашей программе эту новость: "Я теперь недоступна!"", - заявила звезда.
Предложение возлюбленный сделал Анастасии на ее день рождения. Как отметила - это было для нее неожиданностью. Свадьба была скромной. Она пояснила, что церемония была очень маленькой. Не было никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья, на ней были штаны и толстовка. Роспись в ЗАГСе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать.
"После выпили вина и пошли спать. Ну я еще съела несколько чипсов", - сказала Ивлеева.
Телезвезда призналась, что медовый месяц у молодоженов был.
"Был такой залетный месяцок", - оговорилась Анастасия.
Иван Ургант намекнул, что может быть Настя оговорилась. Но блондинка подчеркнула, что у нее впереди много планов и третий сезон AgentShow.
"Я ношу 18 карат на пальце... Приятно ощущать себя женой", - в завершении поделилась своими впечатлениями Ивлеева.