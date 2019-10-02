"Я теперь недоступна": Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем

Предложение возлюбленный сделал Анастасии на ее день рождения. Как отметила - это было для нее неожиданностью. Свадьба была скромной. Она пояснила, что церемония была очень маленькой. Не было никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья, на ней были штаны и толстовка. Роспись в ЗАГСе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать.