Ср, 2.10.2019
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  • "Я теперь недоступна": Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем

"Я теперь недоступна": Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем

Анастасия Ивлеева

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала гостьей шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала звезда рассказала о подробностях своей свадебной церемонии с рэпером Элджеем (наст.имя - Алексей Узенюк).

Ургант поинтересовался у Насти о ее самочувствии. 

"Мне очень приятно сделать на вашей программе эту новость: "Я теперь недоступна!"", - заявила звезда. 

Анастасия Ивлеева

ФОТО: скриншот видео

Предложение возлюбленный сделал Анастасии на ее день рождения. Как отметила  - это было для нее неожиданностью. Свадьба была скромной. Она пояснила, что церемония была очень маленькой. Не было никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья, на ней были штаны и толстовка. Роспись в ЗАГСе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать. 

"После выпили вина и пошли спать. Ну я еще съела несколько чипсов", - сказала Ивлеева. 

Телезвезда призналась, что медовый месяц у молодоженов был. 

"Был такой залетный месяцок", - оговорилась Анастасия. 

Иван Ургант намекнул, что может быть Настя оговорилась. Но блондинка подчеркнула, что у нее впереди много планов и третий сезон AgentShow. 

"Я ношу 18 карат на пальце... Приятно ощущать себя женой", - в завершении поделилась своими впечатлениями Ивлеева. 

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