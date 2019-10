"Перестали общаться с Тимати". Гуф рассказал о работе над скандальным клипом "Москва"

Гуф отвечает предельно откровенно. Так, что я иногда прямо внутренне зажмуривалась. Это уникальное качество человека так уметь говорить о себе. «На максималках». Я не рэпер но за уровень откровенности разговора - большой респект @therealguf Рассказал всё: и о Собянине, и о Тимати, и о себе, и своей жизни. Говорите откровенно - это всегда вызывает уважение! #ОсторожноСобчак

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 2, 2019 at 3:23am PDT