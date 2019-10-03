"Перестали общаться с Тимати". Гуф рассказал о работе над скандальным клипом "Москва"

"Мы шатнули рунет, — говорит Гуф. — Но перестали общаться с Тимати".

В интервью с Собчак Гуф рассказал, что Тимати предложил принять участие в съёмках клипа всего за несколько дней до празднования Дня города. Тогда Гуф был в клубе и праздновал день рождения своего концертного директора.

"Мне звонит Тиман, говорит: есть тема, срочно приезжай на студию. Я приезжаю на студию, там сидит Тимати, вокруг него раскиданы листки, он ваяет текст. Говорит: "Скоро день города, мы оба москвичи, давай родной город поздравим. Есть идея". А я такой с "лонг-айлендом" пришёл, сижу навеселе и говорю: "Да, почему нет", - рассказал Гуф о предложении Тимати.

Согласно словам рэпера, он за ночь написал текст и сразу отправил куплет Тимати.

"Видит бог, я ни слухом, ни духом не знал, что это может нести за собой что-то такое. Я думал, что это очередной проект с Тимати, как песня "Поколение". Я не в курсе, что происходит (..)", - поделился музыкант, добавив, что "по сей день не в курсе, за что на него вылилось столько говна".

"Проснулся опять знаменитым", — пошутил Алексей.

Рэпер заявил, что до последнего момента не знал содержания текста Тимати, а также, что требований добавить в песню упоминание о Сергее Собянине никто не выдвигал. Это вышло "само собой", так как "он сейчас смотрящий за Москвой".

"Он только мне потом сказал, что, где надо, это уже оценили. Я говорю, что там, где надо, они может мне двушку какую-нибудь на Юго-Западной подгонят?"

В беседе с Собчак рэпер также рассказал, почему не общается с коллегами по рэп-сцене, о своей политической позиции, проблемах с наркотиками, об отношениях с Айзой и сыном.

Видео: Полная версия интервью Собчак с Гуфом

Напомним, клип "Москва" был опубликован 7 сентября Уже на вечер 9 сентября он собрал около 1,2 миллиона дислайков на YouTube. 10 сентября появилась надпись "Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео".

Пользователей Сети возмути строки, где столицу России называют "тем самым городом, что не проводит гей-парады", а многие комментаторы возмутились словами Тимати "не хожу на митинги, не втираю дичь" и "хлопну бургер за здоровье Собянина". Строки, который зачитал Алексей — "Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным. Каждый старается сделать что-то по-новому. Но главное, чтобы у вас было взаимопонимание".