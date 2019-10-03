Пласидо Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в харассменте

Испанский оперный певец Пласидо Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы. Он занимал эту должность с 2003 года. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN.
"Недавние обвинения, выдвинутые в мой адрес в прессе, создали такую атмосферу, в которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать своё имя, я посчитал, что в интересах Оперы лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", — CNN приводит слова Доминго.
В августе этого года было опубликовано расследование Associated Press, в котором девять женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Пласидо Доминго. Спустя некоторое время ещё 11 женщин рассказали подобные истории. Сам оперный певец все обвинения полностью отрицает.