Пласидо Доминго ушёл с поста директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в харассменте

"Недавние обвинения, выдвинутые в мой адрес в прессе, создали такую атмосферу, в которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать своё имя, я посчитал, что в интересах Оперы лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений", — CNN приводит слова Доминго.