"Я очень попросила папу": Дочь Алсу рассказала о встрече с Билли Айлиш

Микелла не только побывала на концерте и смогла лично встретиться с западной звездой.

"Она была утром на одной телепрограмме... Я очень попросила папу, и можно было зайти в зал... Я там встретила свою подругу... Пока она (прим. ред. - Билли Айлиш) давала интервью мы сидели, смотрели и плакали", - рассказывает девочка.

Напомним, отец Микеллы - российский бизнесмен Ян Абрамов.

Микелла призналась, что она очень любит то, что делает Билли.

"Ее сравнивают с Ланой Дель Рей или Арианой Гранде, но мне кажется, что она совсем другая", - подчеркивает она.

К сожалению, Микелла не успела приобрести билеты на meet&greet, поэтому пообщаться со своим кумиром ей не удалось. Она лишь догнала ее на лестнице и крикнула, что любит ее и придет на концерт, а звезда ей помахала в ответ.

На программе девочка исполнила свою любимую песню I don't wanna be you anymore. После такого живого и трогательного пения Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили, что у Микеллы очень красивый голос и она вся в маму.