"Размер не имеет значения": 65-летняя Любовь Успенская дала совет Лободе

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, где встречает за кулисами Любовь Успенскую. В ролике 65-летняя "Королева шансона" дала коллеге небольшой совет.
Светлана Лобода обнимала Любовь Успенскую и обращалась к своим семи миллионам подписчиков, желая, чтобы их стало все "больше и больше".
"Размер не имеет значения", - кокетливо ответила Светлане "Королева шансона".
Артистки широко улыбнулись и продолжили позировать звездным коллегам - Максиму Галкину, Глюкозе и другим.
Как отметила Светлана в публикации, видео было сняло за кулисами Первого канала. Звезда пообещала, что скоро зрители увидят все сами.
Ранее дочь Алсу Микелла Абрамова рассказала о работе со Светланой Лободой на шоу "Голос".