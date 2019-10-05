"Размер не имеет значения": 65-летняя Любовь Успенская дала совет Лободе

Светлана Лобода обнимала Любовь Успенскую и обращалась к своим семи миллионам подписчиков, желая, чтобы их стало все "больше и больше".

"Размер не имеет значения", - кокетливо ответила Светлане "Королева шансона".

Артистки широко улыбнулись и продолжили позировать звездным коллегам - Максиму Галкину, Глюкозе и другим.

Как отметила Светлана в публикации, видео было сняло за кулисами Первого канала. Звезда пообещала, что скоро зрители увидят все сами.