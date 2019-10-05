Сб, 5.10.2019
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"Размер не имеет значения": 65-летняя Любовь Успенская дала совет Лободе

ФОТО: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_official/lobodaofficial/коллаж Русский TVNET

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, где встречает за кулисами Любовь Успенскую. В ролике 65-летняя "Королева шансона" дала коллеге небольшой совет. 

Светлана Лобода обнимала Любовь Успенскую и обращалась к своим семи миллионам подписчиков, желая, чтобы их стало все "больше и больше". 

"Размер не имеет значения", - кокетливо ответила Светлане "Королева шансона". 

Артистки широко улыбнулись и продолжили позировать звездным коллегам - Максиму Галкину, Глюкозе и другим. 

Как отметила Светлана в публикации, видео было сняло за кулисами Первого канала. Звезда пообещала, что скоро зрители увидят все сами. 

Ранее дочь Алсу Микелла Абрамова рассказала о работе со Светланой Лободой на шоу "Голос". 

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