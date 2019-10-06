Вс, 6.10.2019
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Группа Little Big рассказала про потерянные трусы и мат от Владимира Зеленского

Илья Прусикин, Little Big

ФОТО: скриншот видео

Участники группы Little Big Илья Прусикин и София Таюрская сделали несколько пикантных признаний в рамках специфического Youtube-проекта "Зашкварные истории". Одно из них было о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, а второе о случайной потере нижнего белья. 

Галерея: Концерт Little Big в Риге 

Лидер группы Илья Прусикин рассказал про случай из своего КВН-ского прошлого. 

"Мы с командой "Соснового бора" поехали выступать в Сочи на фестиваль... В гостинице "Жемчужная" на восьмом этаже репетировала команда "95 квартал"... Я очень не любил эту команду... Мы поехали на этот этаж, а они репетируют прямо перед лифтами", - вспоминает Илья. 

Он признался, что стал громко повторять каждую фразу, который произносит Владимир Зеленский. Это звучало надменно и с издевкой. 

В какой-то момент (тогда еще комик) Зеленский не выдержал и громко произнес в адрес Прусикина:

"Пошел на**й отсюда, б**... За***л!", - воскликнул будущий политик в адрес Ильи. 

Солисту Little Big тогда было 15 лет. Он попытался быстро вызвать лифт и уехать, но это не сразу получилось. 

"Владимир Зеленский, извините меня, что я был таким нетерпимым", - обратился к президенту Украины Илья Прусикин. 

Следующей историю рассказала вокалистка Little Big София Таюрская. Она как-то работала в ночном клубе вокалисткой. Пришла на очередную смену и обошла весь клуб, чтобы поздороваться.

В какой-то момент девушка поняла, что на ней нет трусов. Первая ее мысль была, что она их потеряла где-то в клубе, ведь до этого они точно были. 

"Где-то на пути я их потеряла... Иду и думаю: "Как?". Я не почувствовала момент пропажи...", - смеясь рассказывала София. 

Она сидела и думала, что ей теперь делать. Если их обнаружит кто-то из работников клуба, то это вызовет вопросы и их выбросят. Она решила рассказать об этом всем работникам клуба, как бы в качестве шутки. Софья призналась в пикантном происшествии практически всем работникам. После девушка пошла в туалет и заметила, что трусы на ней, но они порвались между ног и задрались к поясу. 

"А я всем рассказала!", - плача от смеха отметила вокалистка. 

Ранее солист Little Big рассказал, как их обворовали и сожгли аппаратуру.

* Осторожно! В программе присутствует ненормативная лексика!

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