Группа Little Big рассказала про потерянные трусы и мат от Владимира Зеленского

Галерея: Концерт Little Big в Риге

Лидер группы Илья Прусикин рассказал про случай из своего КВН-ского прошлого.

"Мы с командой "Соснового бора" поехали выступать в Сочи на фестиваль... В гостинице "Жемчужная" на восьмом этаже репетировала команда "95 квартал"... Я очень не любил эту команду... Мы поехали на этот этаж, а они репетируют прямо перед лифтами", - вспоминает Илья.

Он признался, что стал громко повторять каждую фразу, который произносит Владимир Зеленский. Это звучало надменно и с издевкой.

В какой-то момент (тогда еще комик) Зеленский не выдержал и громко произнес в адрес Прусикина:

"Пошел на**й отсюда, б**... За***л!", - воскликнул будущий политик в адрес Ильи.

Солисту Little Big тогда было 15 лет. Он попытался быстро вызвать лифт и уехать, но это не сразу получилось.

"Владимир Зеленский, извините меня, что я был таким нетерпимым", - обратился к президенту Украины Илья Прусикин.

Следующей историю рассказала вокалистка Little Big София Таюрская. Она как-то работала в ночном клубе вокалисткой. Пришла на очередную смену и обошла весь клуб, чтобы поздороваться.

В какой-то момент девушка поняла, что на ней нет трусов. Первая ее мысль была, что она их потеряла где-то в клубе, ведь до этого они точно были.

"Где-то на пути я их потеряла... Иду и думаю: "Как?". Я не почувствовала момент пропажи...", - смеясь рассказывала София.

Она сидела и думала, что ей теперь делать. Если их обнаружит кто-то из работников клуба, то это вызовет вопросы и их выбросят. Она решила рассказать об этом всем работникам клуба, как бы в качестве шутки. Софья призналась в пикантном происшествии практически всем работникам. После девушка пошла в туалет и заметила, что трусы на ней, но они порвались между ног и задрались к поясу.

"А я всем рассказала!", - плача от смеха отметила вокалистка.