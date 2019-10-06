Вс, 6.10.2019
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Видео: Мечта Ольги Бузовой стоит 1,4 млн евро

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова стала очередным гостем нового YouTube-шоу актрисы Екатерины Варнавы "Вопросы взрослому", в рамках которого искренне ответила на самые необычные вопросы детей и подростков. 

Звезда призналась, что очень мечтает приобрести собственную большую квартиру с огромной гардеробной. Она рассматривает варианты только от 200 кв. метров в хорошем районе и недалеко от съемочной площадки "Дома-2". 

"Моя мечта стоит около 100 000 000 рублей (около 1,4 миллиона евро)!... В 200 квадратах я и для моего мужчины найду место, но, конечно, в идеале мне бы хотелось, чтобы мой человек сам забрал меня в свой дом".

Бузова отметила, что в своей новой квартире она обязательно найдет место для рояля. 

Ранее Ольга Бузова рассказала про первую зарплату в 13 лет, дорогое нижнее белье и участие в шоу "Дом-2"

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